賴清德贈卑南國中張泰山HOME RUN書籍 鼓勵勇敢追夢

台東子弟、現任味全龍職棒打擊教練張泰山，今年4月推出自傳新書「HOME RUN：森林王子張泰山O～EO」激勵熱愛棒球的後輩。副總統賴清德看完書籍後，也以私人捐贈名義，今天前往台東卑南國中，贈送給棒球隊員。

今天的贈書活動，賴清德與張泰山賢伉儷都到卑南國中，副縣長王志輝感謝副總統與張泰山對台東縣莘莘學子的鼓勵和愛護，也希望各位能夠繼續支持台東縣基層棒球隊，讓地處偏遠的台東縣能夠繼續在棒球界培育更多優秀選手。

長期關注棒球發展的賴清德在閱讀完張泰山自傳新書後，認為對年輕的棒球選手將有很大的鼓勵和啟發，便以私人捐贈名義，偕同來自花蓮的總統府發言人谷辣斯與時報出版，一同募集800餘本新書送往花東棒球隊學校，其中包括卑南國中。

張泰山在書中提到，當年為了「牛奶與饅頭」加入棒球隊，但母親擔心球隊會吃苦，不願讓他打棒球。直到向母親保證「我一定會讓您感到榮耀」，並承諾拿一個獎項回家，母親才同意張泰山繼續打球，成為他最忠實的支持者。