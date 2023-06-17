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賴清德贈卑南國中張泰山HOME RUN書籍 鼓勵勇敢追夢

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
副總統賴清德在閱讀完張泰山自傳新書後，認為對年輕的棒球選手將有很大的鼓勵和啟發，便以私人捐贈名義，偕同來自花蓮的總統府發言人谷辣斯與時報出版，一同募集800餘本新書送往花東棒球隊學校，其中包括卑南國中。圖／台東縣政府提供
副總統賴清德在閱讀完張泰山自傳新書後，認為對年輕的棒球選手將有很大的鼓勵和啟發，便以私人捐贈名義，偕同來自花蓮的總統府發言人谷辣斯與時報出版，一同募集800餘本新書送往花東棒球隊學校，其中包括卑南國中。圖／台東縣政府提供

台東子弟、現任味全龍職棒打擊教練張泰山，今年4月推出自傳新書「HOME RUN：森林王子張泰山O～EO」激勵熱愛棒球的後輩。副總統賴清德看完書籍後，也以私人捐贈名義，今天前往台東卑南國中，贈送給棒球隊員。

今天的贈書活動，賴清德與張泰山賢伉儷都到卑南國中，副縣長王志輝感謝副總統與張泰山對台東縣莘莘學子的鼓勵和愛護，也希望各位能夠繼續支持台東縣基層棒球隊，讓地處偏遠的台東縣能夠繼續在棒球界培育更多優秀選手。

長期關注棒球發展的賴清德在閱讀完張泰山自傳新書後，認為對年輕的棒球選手將有很大的鼓勵和啟發，便以私人捐贈名義，偕同來自花蓮的總統府發言人谷辣斯與時報出版，一同募集800餘本新書送往花東棒球隊學校，其中包括卑南國中。

張泰山在書中提到，當年為了「牛奶與饅頭」加入棒球隊，但母親擔心球隊會吃苦，不願讓他打棒球。直到向母親保證「我一定會讓您感到榮耀」，並承諾拿一個獎項回家，母親才同意張泰山繼續打球，成為他最忠實的支持者。

HOME RUN書籍的核心為張泰山人生「五局中場」的整理回顧，透過回望自己的人生，有機會再次觸摸、安撫曾經的痛與遺憾；書名用HOME RUN，除了是連結全壘打，也代表所有的故事都是從「家」出發、再回到「家」的棒球路。

台東子弟、現任味全龍職棒打擊教練張泰山（左），今年4月推出自傳新書「HOME RUN：森林王子張泰山O～EO」激勵熱愛棒球的後輩。副總統賴清德（右）看完書籍後，也以私人捐贈名義，今天前往台東卑南國中，贈送給棒球隊員。圖／台東縣政府提供
台東子弟、現任味全龍職棒打擊教練張泰山（左），今年4月推出自傳新書「HOME RUN：森林王子張泰山O～EO」激勵熱愛棒球的後輩。副總統賴清德（右）看完書籍後，也以私人捐贈名義，今天前往台東卑南國中，贈送給棒球隊員。圖／台東縣政府提供

台東 賴清德 總統府發言人

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