端午連假交通需求 台8線中橫公路西寶、關原調整交管

下周四就是端午節，因應連假交通需求，公路總局於22日至25日，調整台8線中橫公路西寶、關原等路段交通管制措施，西寶不管制，關原改採時段性單線雙向輪放，夜間仍封閉，公路總局提醒民眾配合管制時段上路。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段表示，台8線158.5k~158.8k（西寶附近）進行上邊坡掛網工程，117.4k關原段，也因上邊坡坍方災害搶修，都有交通管制。

西寶段目前每天上午7時至下午6時採每2小時放行10分鐘，假日及夜間不施工管制；關原段每天上午8時、中午12時各放行1小時，上午10時、下午3時及下午5時各放行10分鐘，其他時間封閉搶修。

因應連假疏運需求，4天連假期間調整管制措施，22日至25日西寶段上邊坡掛網工程將不實施管制。關原段調整為每天上午7時至下午5時10分採單線雙向輪放管制通行，下午5時10分到隔天上午7時仍維持封閉管制。

太魯閣工務段表示，連假期間放行時段會安排人員在台8線117.4k災害現場警戒、管制，視邊坡狀況採單線雙向輪放方式辦理，請用路人於放行時段前準時到管制點等候，小心駕駛依序通過。

因為關原段還在搶修復建階段，放行時段如果遇到強降雨或濃霧無法監看邊坡等天候狀況不佳，或持續落石有擴災之虞，不排除立即封閉道路停止放行。