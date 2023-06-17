基隆1999熱線 檢舉違停居多

基隆市政府統計去年1999市民熱線，總共話務來電量達7萬8712通，較前年增加9700通，以派工服務為大宗，其中73%是檢舉路邊違停，以中山區1500件最多，仁愛區1416件次之。市府說，1999已成為民眾反映違停的重要管道。

市府自101年開辦市民熱線，提供24小時單一、快速的話務服務系統，有諮詢、轉接、陳情、派工四大項服務，來電量逐年增加，去年因本土疫情爆發，有1萬3800多通詢問疫情及防疫政策。

陳情服務以警察局30%排第一，其次為環保局、區公所等單位；反映路燈損壞以七堵、安樂及中正區排名前三；場所與設施噪音舉發通報以安樂區122件最多，其次七堵、仁愛區。

綜發處表示，每通電話都會錄案，並分類、追蹤、回覆，投訴民眾不怕不處理，市民已逐漸習慣使用1999尋求協助。

另外，近日警方將檢討檢舉案受理方式，將實施「檢舉違停實名制」，原則上匿名不受理，除防止警察量能疲弱外，也要有效精準執法。