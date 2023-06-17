聽新聞
test
0:00 / 0:00
離台80年再遇基隆人 日籍婦落淚
台琉國際帆船賽前天在日本宮古島繞標賽後圓滿結束，在船艇靠岸期間，87歲日籍婦人松川禮子來找台灣訪問團，看到副市長邱佩琳後眼淚都掉下來，松川禮子說，她離開基隆80年後，終於再見到「基隆人」，感動到哭了。
台灣訪問團在宮古島平良港岸邊等待時，經翻譯得知，來拜訪的松川禮子原是基隆人，7歲隨父親坐船到日本，離開家鄉基隆已整整80年。
松川禮子已不會說中文，她用日語說，看到當地報紙得知基隆市與宮古島市進行帆船比賽交流，一早在女兒陪同下四處尋覓，見到基隆交流團才會激動到喜極而泣。邱佩琳上前安慰，並說能在日本遇到基隆人，兩人他鄉遇故知都很興奮。
工策會總幹事劉錡琦熟稔日語，在現場翻譯，松川禮子出生於基隆，現居在宮古島市的島嶼，她表示，能夠在有生之年見到故鄉的人，真的很幸運，也祝福基隆，並說「我是基隆人」。
市議員陳宜、鄭愷玲、林旻勳、施偉政也上前給松川溫暖擁抱，松川激動落淚，場面感人，邱佩琳將帶有基隆特色的食品送給松川女士，以解思鄉之情，並祝福身體健康，未來一定要回基隆看看。在離開之際，松川在車上合掌鞠躬，依依不捨。
邱佩琳說，台琉國際帆船賽事提升基隆能見度，更重要的是牽起雙方民間的友誼橋梁，也串連海外民眾對於基隆的記憶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言