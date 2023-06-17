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81案預算待審 花蓮府會互槓
花蓮府會因預算審議一事關係緊張，包含農機購買、有機驗證費等4000多萬元中央補助款，仍有81案待審，議會昨批評縣府挑起對立，已有議員接到民眾不理性謾罵電話；縣府回擊指議會多次刻意卡關預算，鄉親看在眼裡，請議會不要本末倒置、顛倒是非，做出情緒性的不實指控。
議會昨播放富里鄉長補選候選人江東成造勢活動影片指出，縣長徐榛蔚當眾抨擊議員擋預算，富里鄉農會總幹事張素華說農機補助、有機驗證費全卡在議會，喊話「舉手反對議員每人一通電話打爆他」，議長張峻等人服務處接到鄉親不理性電話，還有民眾當面指責，讓議員備感壓力。
張素華說，農機補助由農會彙整寫計畫送農糧署，中央核定後撥款到縣府，沒花縣庫一毛錢。3月8日收到核定公文，7月31日前要執行，她上月透過縣農會向縣議會懇託仍沒審，農民已下訂多部進口農機，月底前不審過恐怕來不及報關進口，逾期視同放棄補助，議會對縣府不滿應溝通協調，不是拿農民預算開刀。
議會祕書長陳德惠說，議會依縣府提案順序審議，上周第二次臨時會審議181案，通過99案、1案刪除，81案待審，除縣府對青年創業基地修繕案無法清楚說明，議員質疑黑箱作業才刪除，其他多通過，未故意拖延。縣府應清楚說明提案，不是透過社群網路或在公開場合挑起群眾攻擊議員。
縣府表示，民眾向議會反映對預算延審的不滿、農民團體捍衛農民權益，都是個人言論自由，予以尊重。
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