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嚴審預算爭議 花蓮縣府回批議會刻意延審還顛倒是非

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣議會黨團多位議員，今天呼籲在野勢力放下成見，盡早安排臨時會審查縣府提案。圖／國民黨團提供
國民黨花蓮縣議會黨團多位議員，今天呼籲在野勢力放下成見，盡早安排臨時會審查縣府提案。圖／國民黨團提供

花蓮縣議會歷經定期會、臨時會，還有81項縣府提案待審，引發府會角力。議會今天指控縣府在公開場合放話批議員阻擋預算，挑起對立，縣府表示，縣議會多次刻意延審，造成中央補助款卡關，鄉親看在眼裡，請議會不要本末倒置、顛倒是非，盼盡快讓議案審議完成。

議會今天播放影片，指縣長徐榛蔚在富里鄉長補選候選人江東成造勢場合上，抨擊議員阻擋議會審議，還表示，因為縣府刻意操弄，已有議員接到鄉親不理性電話，備感壓力。

縣府回應，近期兩次臨時會及定期大會，共提181案，涵蓋災害復建、有機農業驗證、社會福利、地方建設等重要民生提案，且都有時效性，但未審高達81案，遭到拖延將造成後續執行困難，影響未來向中央爭取經費的機會，妨礙縣政發展。

縣府表示，日前臨時會刪除「洄瀾永續未來市」及「洄瀾藝匠創生館」兩案約1857萬餘元，屬於國發會競爭型計畫，收文到送案僅1個月，青年發展中心為爭取花蓮建設結合地方創生團隊提出營運計畫，原待核定後營運1年再公開遴選，其他縣市也是循相關模式辦理，並非黑箱操作，遭刪除將重創花蓮青創發展。

縣府認為，議會應就議案本身理性監督，卻多次以相同手法卡關縣府預算，鄉親看在眼裡，向縣議會反應對延審的不滿，農民團體捍衛農民權益，都是言論自由，縣府無從制止，也尊重人民言論權益，議會不應本末倒置、顛倒是非，對縣府扣帽子、做出情緒性的不實指控。

縣府呼籲盡速審議預算，即便是挑燈夜戰，各局處首長都會出席說明。國民黨花蓮縣議會黨團也喊話在野勢力不要打著「嚴審」大旗，實則雞蛋裡挑骨頭，阻礙地方發展，應盡早安排臨時會審查，通過補助案。

花蓮府會因審議預算關係緊張，縣府今天回應議會批評，表示議會刻意延審才讓鄉親不滿，還本末倒置、顛倒是非，縣府深感遺憾。圖／報系資料照
花蓮府會因審議預算關係緊張，縣府今天回應議會批評，表示議會刻意延審才讓鄉親不滿，還本末倒置、顛倒是非，縣府深感遺憾。圖／報系資料照

花蓮 議員 農民

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