因應端午連假車潮 台8線施工路段調整交管時間

因應端午連假疏運，公路總局四區養護工程處指出，台8線158.5K西寶段暫停交管、關原117.4K災害路段，22日至25日上午7時至下午5時10分單線雙向輪流放行，其餘時間封閉管制。

第四區養護工程處太魯閣工務段今天表示，台8線117.4K關原災害路段搶修復建工程持續進行，每天上午8時、中午12時各放行1小時；上午10時、下午3時及下午5時各放行10分鐘，其他時間封閉搶修。

因應端午連假疏運需求，太魯閣工務段表示，22日至25日關原災害路段上午7時至下午5時10分單線雙向輪放通行，其他時間維持封閉管制，放行時段有人員在場監控，若遇天候狀況不佳或持續落石有擴災之虞，不排除立即停止放行。

另外，台8線158.5K至158.8K西寶段正在進行上邊坡掛網工程，施工期間每天上午8時至下午5時，整點放行10分鐘，假日及端午連假期間不管制。

四工處呼籲，行駛山區道路務必充分掌握沿線交通狀況，並考量交通時間配合放行，避免影響行程，民眾可透過公路總局智慧化省道即時資訊服務網或手機幸福公路APP查詢最新路況。