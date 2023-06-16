快訊

國民黨賣舊中央黨部遭黨產會追徵11.39億 最高行政法院廢棄、發回

因應端午連假車潮 台8線施工路段調整交管時間

中央社／ 花蓮縣16日電

因應端午連假疏運，公路總局四區養護工程處指出，台8線158.5K西寶段暫停交管、關原117.4K災害路段，22日至25日上午7時至下午5時10分單線雙向輪流放行，其餘時間封閉管制。

第四區養護工程處太魯閣工務段今天表示，台8線117.4K關原災害路段搶修復建工程持續進行，每天上午8時、中午12時各放行1小時；上午10時、下午3時及下午5時各放行10分鐘，其他時間封閉搶修。

因應端午連假疏運需求，太魯閣工務段表示，22日至25日關原災害路段上午7時至下午5時10分單線雙向輪放通行，其他時間維持封閉管制，放行時段有人員在場監控，若遇天候狀況不佳或持續落石有擴災之虞，不排除立即停止放行。

另外，台8線158.5K至158.8K西寶段正在進行上邊坡掛網工程，施工期間每天上午8時至下午5時，整點放行10分鐘，假日及端午連假期間不管制。

四工處呼籲，行駛山區道路務必充分掌握沿線交通狀況，並考量交通時間配合放行，避免影響行程，民眾可透過公路總局智慧化省道即時資訊服務網或手機幸福公路APP查詢最新路況。

連假 太魯閣 落石

延伸閱讀

補班日中南部留意雨勢 端午連假各地迎高溫好天氣

端午連假賞花衝一波！ 宜蘭最美「文心蘭黃金隧道」6月底前搶拍+水果枝仔冰免費嚐

端午連假往返台北-新竹 搭三重客運有優惠

竹市端午龍舟賽將在南寮登場 交管時段出爐

相關新聞

嚴審預算爭議 花蓮縣府回批議會刻意延審還顛倒是非

花蓮縣議會歷經定期會、臨時會，還有81項縣府提案待審，引發府會角力。議會今天指控縣府在公開場合放話批議員阻擋預算，挑起對...

台琉帆船賽 日籍老婦相隔80年再見故鄉人喜極而泣

台琉國際帆船賽昨天在日本宮古島繞標賽後結束，船艇靠岸時，出身基隆的日籍老婦松川禮子在港口，如願見到基隆訪問團的故鄉人，感...

宜蘭清溝夜市停業4周即將再開 管委會祭出改善措施

宜蘭冬山鄉清溝夜市上月因衛生與交通問題屢遭檢舉，鄉公所宣布暫停營業4周改善，本月14日現場勘查後，問題已改善，夜市下周三...

嚴審預算爭議 花蓮議會批縣府挑起對議員的仇恨值

花蓮縣府、議會近日因預算審議一事關係緊張。縣議會今天指縣長徐榛蔚在公開場合抨擊議員阻擋提案審議，現場還有人煽動群眾「打爆...

基隆市民1999熱線年近8萬通 七成三反映違停中山區最多

基隆市政府統計去年1999市民熱線，總共話務來電量達7萬8712通，較前年增加9700通，73%派工服務是檢舉路邊違停，...

國際帆船賽他鄉遇故知日婦人哭了 時隔80年再見基隆人

台琉國際帆船賽於昨天在日本宮古島繞標賽後圓滿結束，在船艇靠岸期間，突有有一名87歲日籍老婦人松川禮子要找台灣訪問團，看到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦