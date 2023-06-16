台東首次 9家農會考核全部優等

台東縣政府年度考核農會，包括會務、業務及財務年度狀況，9家農會首度全數為優等。台東縣政府表示，非常難能可貴，也希望能與各農會共同為台東的農業繼續打拚。

台東縣政府農業處今天新聞稿表示，台東縣有縣級農會1家台東縣農會。另外，基層農會有台東地區農會、太麻里地區農會、鹿野地區農會、關山鎮農會、池上鄉農會、東河鄉農會、成功鎮農會及長濱鄉農會8家。

縣府每年邀請農糧、農業金融、農會輔導等有關機關及上級農會，對各級農會的會務、業務、財務及政策性任務與特殊功績，進行全面性嚴格年度考核，相較以往多會有1、2家基層農會考核獲得甲等成績，但今年真的非常難能可貴，個個是強棒，9家農會考核成績全數獲得優等，後續縣政府將函報農委會備查。

農業處長許家豪表示，台東縣各級農會績效考核全數拿到優等是第一次，顯現各農會在理事長、常務監事、總幹事的帶領下，優良的體質、管理、開發力、執行力與為農民提供優質服務的企圖心，都維持在最佳狀況。