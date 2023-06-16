花7億元蓋立體停車場 台東縣議員轟浪費公帑

台東縣政府規劃興建首座立體停車場，但投入經費7億元，遭縣議員轟「天價」、浪費公帑。東縣府表示，經費由中央補助新台幣3億元；造價部分每坪19.8萬元算合理。

台東縣政府將在台東市新生路農會超市附近蓋總樓地板2795坪的立體停車場，總停車位232個，造價新台幣7億元。這2天議會召開定期會，台東縣政府將墊付款預算3億元送審議，遭議員砲轟「天價」、「浪費公帑」、「太過草率」，並要求今天提出專案報告。

台東縣政府建設處長蔡勝雄專案報告指出，經費是獲中央核定補助3億元，加上縣政府自籌4億元，工程總經費共7億元。會估算到7億元都經嚴謹計算，包括結構安全設計及工程原物料波動等，絕不會浪費公帑。

有關「天價」問題，蔡勝雄舉台東近年發包工程為例，新港國中每坪17.28萬元、成功鎮衛生所每坪17.84萬元、池上鄉衛生所每坪19萬元、全民運動館及青少年福利服務中心工程每坪19萬元。因此停車場每坪19.8萬元還算合理。

蔡勝雄表示，立體停車場位置在新生路的公5停車場，可方便民眾停車，且為永久停車場，分地下2層、地上2層，除地上1層為商場，其餘為停車場，提供232個車位，若今年動工，預計後年完工。

縣議員黃治維表示，興建立體停車場是好事，但縣府應提出目前市區停車流量需求數據，以佐證興建必要性，才不會被外界質疑；另工程項目細節也未說明清楚，是否成為未來營建成本再拉升。

議員簡維國表示，立體停車場還要做商業空間，恐會排擠停車需求，且地點可能會造成車流大的新生路更壅塞，他也收集相關資料發現，7億元興建經費遠高於其他縣市興建費用。

縣議員潘貴蘭、陳宏宗也分別表示，縣政府針對立體停車場公文作業流程太過匆促草率，使縣議會無法完整審議，蓋停車場是否有急迫性值得討論，且換算1格停車位要價300萬元，也難以讓民眾信服。