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宜蘭清溝夜市停業4周即將再開 管委會祭出改善措施

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭清溝夜市是縣內最大流動夜市，上月因環境與交通問題遭停業4周，下周三即將恢復營業。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭清溝夜市是縣內最大流動夜市，上月因環境與交通問題遭停業4周，下周三即將恢復營業。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭冬山鄉清溝夜市上月因衛生與交通問題屢遭檢舉，鄉公所宣布暫停營業4周改善，本月14日現場勘查後，問題已改善，夜市下周三將恢復營業。蘭陽觀光流動夜市管理委員會也祭出改善措施，若攤商再有違規情事且勸導無效，將禁止擺攤。

清溝夜市民國101年開始營業，每周三下午5時到11時若天氣許可開團，近年成為縣內最大流動夜市，擺攤長度約1.5公里，縣內外攤商相加約300攤，是冬山鄉重要觀光景點；由於攤商除了宜蘭，也來自新北、桃園甚至台中各地，管理不易，屢傳個別攤商在水溝亂倒廢油、占用紅線，甚至擋住住戶入口起衝突的狀況。

冬山鄉公所今年5月18日因勸導效果不彰，收回當地路權，暫停清溝夜市營業4周，要求改善；6月14日改善期限將滿，公所到場現勘，確認水溝廢油已經清理，其他環境也有改善，並請清潔隊向攤商說明垃圾集中方式，同意下周三21日恢復營業，但再出現狀況仍有可能停業。

蘭陽流動夜市管委會表示，只要流動夜市開團，皆會派員巡視，個別攤商如再亂倒廢油廚餘和垃圾、在紅線斑馬線擺攤干擾交通、音量過大影響居民安寧，甚至發生鬥毆的事情，經查屬實且勸導或開罰未改進，將禁止該攤商於清溝夜市擺攤。

管委會指出，這項措施不僅適用於清溝夜市，其管理的8個流動夜市，包含南方澳、清溝、員山、頭城、三星、冬山、馬賽、蘇澳會同步實施，希望全面改善宜蘭流動夜市的觀光體驗。

夜市 宜蘭

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