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嚴審預算爭議 花蓮議會批縣府挑起對議員的仇恨值

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會祕書長陳德惠（左3）今天呼籲縣府停止製造對立，還給議會清明且沒有審查壓力的監督空間。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會祕書長陳德惠（左3）今天呼籲縣府停止製造對立，還給議會清明且沒有審查壓力的監督空間。記者王燕華／攝影

花蓮縣府、議會近日因預算審議一事關係緊張。縣議會今天指縣長徐榛蔚在公開場合抨擊議員阻擋提案審議，現場還有人煽動群眾「打爆議員服務處電話」，引發負面連鎖效應，議長張峻等幾位議員都接到不理性指責電話，讓議員備感壓力，將待民眾情緒緩和後再開臨時會審議；縣府尚未回應。

被指「煽動」的富里鄉農會總幹事張素華說，中央核定補助農民採購農機具的2000多萬元，由農會彙整向中央爭取，經過層層把關獲核定，只是送到縣府「過水」，卻被議會擱置，6月底前沒審過就會喪失補助資格，「我當然急，我為農民發聲有什麼錯？」

縣議會今天播放兩段影片，是徐榛蔚日前在富里鄉長補選候選人江東成造勢活動上，讚美富里鄉議員詹金富支持預算，「不像另一個一直在阻擋」；同台的張素華說，農會申請的大小型農機、有機驗證費全部卡在議會，非常不應該，喊話「舉手反對議員每人一通電話打爆他」。

議會祕書長陳德惠說，議員認真審議縣府提案和預算，二臨會因縣府對青年創業基地修繕提案沒辦法清楚說明，讓議員質疑黑箱作業，預算才遭刪除，其他多數議案都沒有意見，都通過，並未故意拖延。

陳德惠說，第一次定期會縣府對審查資料提供的不完備和蓄意迴避監督的態度，才是審議效率延滯的主因，縣議會是最高監督單位，縣府應該好好說明提案，而不是透過社群、網路，或在公開場合撩起群眾對議員的攻擊與衝突。

縣議會表示，近日包括議長張峻、縣議員張美慧、楊華美、黃玲蘭等服務處都接到鄉親不理性電話，甚至有民眾當面指責，語氣粗暴、激動，讓議員備感壓力。還有81案未審，要求縣府妥善處理自己放的這把燎原之火，等民眾冷靜下來，將盡速安排臨時會審議。

張素華說明，中央每年補助產銷班農民添購大型農機具，由農會彙整寫計畫送農糧署，層層把關核定後，中央撥款到縣府，沒花到縣庫一毛錢。今年3月8日收到農委會核定公文，計畫執行期限是7月底，若屆時未執行會取消資格。

她說，割稻機、曳引機等大型農機具一台動輒數百萬元，今年中央補助2000多萬元，縣內所有農民加起來配合4000多萬元，不是小數目，她和農民都很心急，5月就透過縣農會向縣議會表達，也向農業小組議員懇託，但議會遲遲不審，議會對縣府不滿要溝通協調，不是拿農民預算開刀。

縣議會國民黨團書記長吳東昇表示，縣府提案多屬中央補助款，鄉親不滿預算沒過抗議是正常的，就算嚴審，加班也得審完，議案未審完前民眾情緒不會緩和，建議放下成見，盡速召開臨時會審理。

花蓮縣議會今天播放影片，指責縣長徐榛蔚在富里鄉長候選人造勢活動上，抨擊議員阻擋議案審查。圖／縣議會提供
花蓮縣議會今天播放影片，指責縣長徐榛蔚在富里鄉長候選人造勢活動上，抨擊議員阻擋議案審查。圖／縣議會提供
花蓮縣議會日前召開第二次臨時會，但仍有81案還待審。圖／本報資料照片
花蓮縣議會日前召開第二次臨時會，但仍有81案還待審。圖／本報資料照片

議員 農民 農會 農委會

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