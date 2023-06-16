基隆市民1999熱線年近8萬通 七成三反映違停中山區最多

基隆市政府統計去年1999市民熱線，總共話務來電量達7萬8712通，較前年增加9700通，73%派工服務是檢舉路邊違停，又以中山區1500件最多，仁愛區1416件次之。市府說，1999已成為民眾反映違停的重要管道。

市府自101年開辦1999市民熱線，提供一個24小時全年無休、單一、快速的話務服務系統，有諮詢、轉接、陳情、派工四大項服務，第一年來電量約1萬，逐年增加，去年達到7萬8712通。去年因本土疫情大爆發，有高達1萬3800多通是詢問疫情及防疫政策諮詢。

民眾打1999的詢問和反映事項五花八門，有求職管道、就學學校、狗走失、尋人、違規停車、檢舉違建，甚至連找人聊天吐心事的也有，有的還把1999當成訴苦的管道。

陳情服務以警察局30%排第一，其次為環保局、區公所等單位；反映路燈損壞以七堵、安樂及中正區排名前三；場所與設施噪音舉發通報以安樂區122件最多，其次為七堵、仁愛區。

綜發處表示，每通電話都會錄案，並分類、追蹤、回覆，投訴民眾不怕不處理，或者不受重視，市民已逐漸習慣使用1999來尋求協助，成為便民的管道。

市府要求客服人員要專心傾聽來電者的說明、應對態度積極主動、適時關心、提供必要的協助或轉有關單位解決問題。

針對1999反映最多的是違停問題，市警局表示，只要接獲通報都會前往查處，如有違停會開單或拖吊。檢舉違停管道很多，可打110、1999、交通隊檢舉專區等。