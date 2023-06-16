國際帆船賽他鄉遇故知日婦人哭了 時隔80年再見基隆人

台琉國際帆船賽於昨天在日本宮古島繞標賽後圓滿結束，在船艇靠岸期間，突有有一名87歲日籍老婦人松川禮子要找台灣訪問團，看到副市長邱佩琳，松川禮子哭了著說，她7歲坐船到日本，離開基隆80年後，能再見到「基隆人」，真的很感動。

台灣訪問團在宮古島平良港岸邊等待，經翻譯得知，來拜訪的婦人松川禮子原是基隆人，7歲隨父親到日本，離開家鄉基隆已整整80年。

松川禮子已不太會說中文，她用日語說，昨天看到當地報紙得知基隆市與宮古島市進行帆船比賽交流，一早在女兒陪同下四處尋覓，見到基隆交流團喜極而泣，邱佩琳多次上前安慰，並說能在日本遇到基隆人，真的好興奮，他鄉遇故知，眼眶也紅了。

工策會總幹事劉錡琦熟稔日語，在現場隨即翻譯，松川禮子出生於基隆，7歲時隨父親坐船到日本，現居伊良部島，在宮古島市的島嶼，因懷著思鄉之情，想見基隆家鄉的人一面，才請女兒協助之下四處尋覓。

松川禮子表示，能夠在有生之年見到故鄉的人，真的很幸運，也祝福基隆，並說「我是基隆人」。

市議員陳宜、鄭愷玲、林旻勳、施偉政也上前給松川一個溫暖的擁抱，老婦人激動落淚，場面感人，邱佩琳將帶有基隆特色的食品送給松川女士，以緩解思鄉之情，並祝福身體健康，未來一定要回來基隆看看。在離開之際，松川在車上合掌鞠躬，依依不捨。