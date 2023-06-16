基隆民安9號演習 情境設定戰時遭炸彈攻擊搶救

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆民安9號戰時情境搶救演習。圖／消防局提供
基隆民安9號戰時情境搶救演習。圖／消防局提供

基隆昨舉行民安9號演習，此次演習與過去的防災有很大不同，著重在戰時情境下各項災害搶救、災民收容救濟站運作及戰傷醫療體系整備等。演練情境設定為兩岸情勢緊張，總統發布緊急命令，基隆遭到炸彈攻擊，如何因應搶救。

演習共動員60個單位及上千人次參與，由行政院農委會副主委陳添壽率行政院動員會報、災害防救辦公室及內政部相關單位共40多位評核官蒞臨基隆市指導。

演習首次納入戰災情境搶救演練，除了風水災等複合式災害搶救外，更增加戰爭造成重要經建設施破壞與人員傷亡搶救。模擬在遇到複合式災難及戰爭同時發生時，相關單位如何執行人員疏散救護，以及動員民間資源，有效支援軍事作戰。

演練情境設定為兩岸情勢緊張，總統發布緊急命令，基隆市成立了「聯合應變指揮管制中心」，並於12小時內完成平時與戰時的轉換作業。並有土石流及淹水災情等複合災害的搶救。

演習分為三部分，上午在海軍基隆後勤支援指揮部進行兵棋推演，中午在中山高中進行災民救濟站演練，下午在基隆港西17號碼頭進行實兵演練。

演習中也動員60多位替代役役男參與，協助疏散撤離、防空避難、交通管制、災害搶救、醫療救護、物資運送配售、以及災民收容安置等多元任務。

實兵演練在基隆港西17號碼頭，出動各式機具和特種車輛上百車次、並申請出動空勤直升機及大型船艇參與。

基隆民安9號戰時情境搶救演習。圖／消防局提供
基隆民安9號戰時情境搶救演習。圖／消防局提供
基隆民安9號戰時情境搶救演習。圖／消防局提供
基隆民安9號戰時情境搶救演習。圖／消防局提供
基隆民安9號戰時情境搶救演習。圖／消防局提供
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基隆港 演習 碼頭

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