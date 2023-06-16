台琉帆船賽宮古島繞標賽 基隆府會登船替台灣選手加油

因疫情停辦3年的台琉盃國際帆船賽今年重啟，昨天在日本宮古島平良港進行激烈的場地繞標賽，基隆副市長邱佩琳率領府會加油團到日本登船，為台灣選手加油，與宮古市長座喜味一起大鳴喇叭，啟動第三場帆船賽事。

台琉國際帆船賽事昨進入最後一場賽事，於宮古島平良港舉辦場地繞標賽，副市長邱佩琳率領民政處長張淵翔、產發處長林鼎超、工策會劉錡琦總幹事、市議會員鄭愷玲、陳宜、林旻勳、施偉政，姊妹市促進會理事長陳世斌、總幹事李經緯組加油團打氣，爭取好成績。

邱佩琳表示，台琉盃帆船賽現在已不只是帆船運動的盛事，更是承載國際文化交流的平台，也是台灣和日本體育交流的重要活動。因此，基隆市政府相當重視這項海洋運動及文化觀光結合的盛事，希望未來除了帆船賽事外，也能增加更多產業、文化及觀光的交流，基隆也將持續提供更好的海洋休閒環境及服務。

議員施偉政、林旻勳、鄭愷玲、陳宜聯合表示，很開心能夠為來自台灣還有多國的選手一起加油，也希望台日關係一直友好，期待基隆與宮古島市能夠有更多的交流，也期待國際級的帆船賽事能持續舉辦。