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台琉帆船賽宮古島繞標賽 基隆府會登船替台灣選手加油
因疫情停辦3年的台琉盃國際帆船賽今年重啟，昨天在日本宮古島平良港進行激烈的場地繞標賽，基隆副市長邱佩琳率領府會加油團到日本登船，為台灣選手加油，與宮古市長座喜味一起大鳴喇叭，啟動第三場帆船賽事。
台琉國際帆船賽事昨進入最後一場賽事，於宮古島平良港舉辦場地繞標賽，副市長邱佩琳率領民政處長張淵翔、產發處長林鼎超、工策會劉錡琦總幹事、市議會員鄭愷玲、陳宜、林旻勳、施偉政，姊妹市促進會理事長陳世斌、總幹事李經緯組加油團打氣，爭取好成績。
邱佩琳表示，台琉盃帆船賽現在已不只是帆船運動的盛事，更是承載國際文化交流的平台，也是台灣和日本體育交流的重要活動。因此，基隆市政府相當重視這項海洋運動及文化觀光結合的盛事，希望未來除了帆船賽事外，也能增加更多產業、文化及觀光的交流，基隆也將持續提供更好的海洋休閒環境及服務。
議員施偉政、林旻勳、鄭愷玲、陳宜聯合表示，很開心能夠為來自台灣還有多國的選手一起加油，也希望台日關係一直友好，期待基隆與宮古島市能夠有更多的交流，也期待國際級的帆船賽事能持續舉辦。
基隆工策會總幹事劉錡琦也跟座喜味市長談到，兩市交流不僅是官方友誼的象徵，也為民間創造許多機會，期待未來雙方工商界的業者能夠舉辦相關產業會展，展開民間交流的可能，為兩市創造雙贏。
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