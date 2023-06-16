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花蓮智慧站牌 挨批不便民

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣政府推動公車站牌優化，爭取中央補助投入8000萬元的「智慧站牌3.0」，遭時代力量花蓮黨部指400座站牌啟用不到3個月，陸續出現螢幕龜裂、黑屏、電線裸露等缺失，且設計不夠智慧，資訊不清，尤其外國遊客使用不便；縣府建設處回應會要求廠商盡快處理，並滾動式檢討調整，更符合民眾使用需求。

時代力量花蓮黨部昨天至花蓮市中華路及一心街口的智慧站牌現勘。黨部主委紀岳良說，這座站牌使用的電子紙已有嚴重烙印，字體交疊看不清楚；此外，雖採中、日、韓等多語設計輪播，但只顯示時間、終點，沒有沿線站點，也無法互動查詢，讓人看得霧煞煞，一點都不智慧。

時代力量花蓮服務處主任陳慶元說，智慧站牌3.0於3月啟用，短短不到3個月，陸續收到民眾反映有螢幕龜裂、電線裸露、系統當機、燈箱生鏽等缺失，還有設備黑屏一段時間不見處理，且資訊不夠清楚，站牌旁還得貼上紙本路線圖輔助，字體又小得像螞蟻，都不方便。

一名經常搭公車的陳先生說，曾因為盯著面板找車班時間，反而錯過公車，覺得不好用，乾脆到花蓮轉運站拍下路線圖查詢。

陳慶元表示，智慧站牌應友善觀光客和民眾，但常聽到外國遊客反映看不懂站牌資訊，還得向附近店家詢問。縣府應重新思考設置意義及目的，利用大數據分析並重新調整，更符合使用者需求。

縣府建設處長鄧子榆說，智慧站牌分成3批，3月啟用的是第3期，採用LED及電子紙兩種顯示方式。智慧站牌目的是讓民眾知道班車到站時間，不需要久候，還在保固期內，已要求廠商加強巡視，發現故障、受損要盡快處理。至於民眾反映「不夠智慧」會滾動檢討，包括路線圖等資訊顯示、加強雙語化或增加旅遊景點等站點標示，讓民眾使用更方便。

花蓮 時代力量 公車

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