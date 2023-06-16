國5側車道延伸蘇澳 會勘4方案

國道5號側車道南端只到宜蘭冬山，未至終點蘇澳，縣議員謝正信要求盡快開闢延伸路段。縣府昨現地會勘，有4條曾評估過的路廊，地方傾向以平行蘇澳交流道直通馬賽的路線為主，縣府表示，該路線涉及蘇澳服務區，路況條件不同，需再檢討，允諾2個月後提報告。

國5側車道即縣道191號，北起礁溪德陽村，南抵冬山東城村，全長約23公里，連接國5頭城交流道、宜蘭交流道、羅東交流道，以及台2庚線、台9線、台7線等，是宜蘭縣內最重要的道路之一，南端卻未連接到國5出口的蘇澳交流道。

蘇澳籍縣議員謝正信在議會質詢時數度提及，現有側車道延伸到蘇澳交流道僅須1.6公里，卻遲遲不做，用路人只能繞路接台2線或台9線，對蘇澳鎮民多有不便，要求縣府立即啟動路段新闢工程。

副縣長林茂盛昨與縣府交通處、高速公路局、公路總局等單位現地會勘，考察2011年時評估過的路廊現況，包含沿東福路連接台9線、平行蘇澳交流道、沿新城溪向北接新榮路或新城溪堤防4種方案。

地方傾向盡可能平行蘇澳交流道，越過新城溪後直通馬賽，對用路人與鎮民最方便。交通處指出，這條路線10多年前評估時，蘇澳服務區尚未闢建，鄰近的新馬都市計畫區也在規畫中，各項條件已不同，需要再檢討。

謝正信表示，現況與10多年前評估的時空背景既然不符，重要的是提出新方案，他要求縣府8月底前提出2到3個共識方案，並評估短、中、長期計畫，盡快達成鎮民與用路人的期待。