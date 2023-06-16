友善行人 基隆騎樓整平 8月動工

基隆市老舊房屋多，建物早年建成後騎樓高低不平，對行人、長者及身障者不夠友善，內政部今年核定補助騎樓整平計畫，市府編列3千萬元分2年執行。第一期8月開始，以港區周邊忠一路等道路先行，先讓郵輪客到市區觀光動線的騎樓整平好走，感受基隆的友善。

基隆火車站、廟口夜市及基隆港東岸郵輪碼頭連接市區道路，平時人潮多，因城市老舊，騎樓空間很多都高低不平，甚至還有階梯。只要下雨濕滑長者容易跌倒，郵輪客也抱怨騎樓不友善。

基隆市府向內政部爭取騎樓整平2.0方案補助，總經費3055萬，中央核定82%約2505萬，地方自籌550萬，日前議會提墊付案獲通過。

議長童子瑋表示，國門廣場周邊鄰近基隆廟口，都是觀光客、居民的重要通道，這些範圍在早年的都市計畫沒有妥善處理，騎樓高低不平整，盼騎樓先整平成為以人為本的步行城市。

市府都發處長謝孝昆說，騎樓整平計畫分2年4期在仁愛區、信義區執行。第一期先從港區周邊逐步往外推動，接著再對廟口周邊規畫設計，未來會再爭取經費，逐步把市區核心區騎樓整平，打造基隆友善騎樓空間。

市府規畫第一期為國門廣場周邊忠一路、忠二路、孝三路、孝四路、仁二路等；第二期為義一路暨基隆塔周邊義一路、義二路、信三路等；第三期為博愛市場暨廟口商圈愛一路、愛二路、愛三路等；第四期則為火車站南側周邊孝二路、忠三路、忠四路等。

第一期經費約1600萬元，騎樓住戶不用負擔，範圍內共有50處的高低落差，最高約為60公分，8月動工。