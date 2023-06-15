新生兒染巨細胞病毒恐聽損 門諾獲贈400篩檢名額

門諾醫院近期有孕婦感染巨細胞病毒，垂直傳染給新生兒，醫師警覺篩檢確診，隨即給予抗病毒藥物持續追蹤治療；早期發現診斷治療，門諾獲贈免費篩檢名額，將有400名新生兒受惠。

門諾醫院今天發布訊息表示，成人感染巨細胞病毒並不可怕，但若發生在新生兒身上，恐造成神經性聽損及中樞神經發展異常等嚴重後遺症，目前因屬自費項目，導致篩檢率低，門諾醫院感謝財團法人預防醫學基金會贈予先天性巨細胞病毒篩檢名額，提供400名新生兒免費篩檢，盼能早期發現診斷治療，防範、減輕後遺症發生。

巨細胞病毒（Cytomegalovirus）簡稱CMV，根據預防醫學基金會研究資料，台灣約有8成以上成人曾經感染過，大部分被感染者不會出現任何症狀或徵候，僅少數有發燒等類似感冒症狀，不過對於未出生胎兒或新生兒就具有致病力，孕婦若在懷孕過程感染到，恐造成新生兒出現聽損及發展遲緩等後遺症。

門諾醫院發生1例感染個案，1名孕婦不明原因發燒曾到醫院急診，退燒後返家休養，因胎兒早產出生，醫師查詢病例後，警覺為寶寶篩檢巨細胞病毒確診，並在母乳中也驗出病毒，由於屬先天性感染，隨即給予抗病毒藥物，並持續追蹤治療。

由於巨細胞病毒篩檢屬新生兒自費項目，家屬大多容易忽略且不檢測，推廣防治先天性巨細胞病毒感染的預防醫學基金會，今年捐贈400個免費名額給門諾醫院，鼓勵新生兒或聽篩未通過、早產、身上有出血點及新生兒肝炎者接受篩檢。

門諾醫院小兒科醫師楊子毅說，針對新生兒先天性巨細胞病毒感染防治計畫，醫護會向新生兒父母先行衛教說明，若同意後，將在24至48小時內使用唾液篩檢病毒DNA，由於檢查並無侵害性，不會造成寶寶傷害或感到不適，加上不用費用，父母多半踴躍同意篩檢。

楊子毅說，巨細胞病毒雖是成人常見病毒，但因感染後病毒會潛伏在身體內，一旦免疫力下降就有可能復發，若孕婦在懷孕途中感染或復發，將透過胎盤垂直傳染給寶寶，因此篩檢就可找出已遭感染卻看似健康的新生兒，把握時間投以抗病毒藥物治療，降低後續聽力、智能及發展遲緩等症狀的惡化。