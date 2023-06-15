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蛋農不願禽舍升級 立委：錯誤綠能政策成農業絆腳石

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君指政府為了推廣綠電，讓農民將雞舍屋頂出租裝設太陽能光電板，卻反讓農民不願花錢升級雞舍，錯誤的政策破壞產業鏈。圖／立委馬文君提供
立委馬文君指政府為了推廣綠電，讓農民將雞舍屋頂出租裝設太陽能光電板，卻反讓農民不願花錢升級雞舍，錯誤的政策破壞產業鏈。圖／立委馬文君提供

台灣今年面臨嚴重蛋荒，農委會打算投入33多億元，輔導傳統禽舍升級為水簾式或非開放禽場，立委馬文君說，政府為了推動綠能，打著「農電共生」讓雞舍屋頂裝設太陽能光電板，現在禽舍要升級就得拆除光電板，初估一分地至少要在花200萬元，讓許多蛋農打退堂鼓，錯誤的政策破壞產業鏈，也影響民生。

馬文君說，民進黨政府為了非核家園政策，大量開發太陽能和風力發電，原本這是很好的綠能產業，但民進黨政府為了補核電停止後的電力缺口，大力鼓吹光電，反讓綠能破壞生態，例如在花蓮鳳林大面積砍樹設置光電板，本末倒置。

馬文君說，為了推動綠能，民進黨政府也把腦筋動到農業的部分，推出各種農漁電共生，打著以「農業為主、綠電為輔」的口號，讓農民投入相關產業，蛋農將傳統雞舍的屋頂出租做太陽能光板，如果想申請雞舍的升級補助，勢必要拆掉太陽能光板，但拆除費所費不貲，初估一分地至少再花200萬元，因此很多有意申請的蛋農因此都打退堂鼓。

馬文君表示，號稱綠電共生，結果反倒成為阻礙農業升級的絆腳石，農業、綠電主客易位，強推綠電卻沒有足夠的配套措施，到頭來受傷害的就是農民夥伴。

馬文君

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