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時力花蓮黨部指智慧站牌缺失多不便民 縣府：滾動調整

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府推動智慧站牌，時代力量花蓮黨部質疑資訊不清楚，使用不方便，且故障搶修缺失多。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府推動智慧站牌，時代力量花蓮黨部質疑資訊不清楚，使用不方便，且故障搶修缺失多。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府持續推動公車站牌優化，時代力量花蓮黨部今天揭露，爭取中央補助投入8000萬元的「智慧站牌3.0」，400座站牌啟用不到3個月，陸續發現螢幕龜裂、黑屏、電線裸露等嚴重缺失，也質疑設計不夠智慧，資訊不清，尤其外國遊客使用不便；縣府建設處回應會要求廠商盡快處理，也會滾動式檢討調整，更符合民眾使用需求。

時代力量花蓮黨部今天在花蓮市中華路及一心街口的智慧站牌現勘，黨部主委紀岳良說，這座站牌使用的電子紙，已有嚴重烙印、發色不平的問題；此外，是採多語設計，4種語言輪播，無法主動選擇快速查詢，有的路線目的地只寫「花蓮」，對於沿路站點、發車抵達時間等，讓人看得霧煞煞，一點都不智慧。

時力花蓮服務處主任陳慶元說，智慧站牌3.0於3月啟用，短短不到3個月，陸續收到民眾反映有螢幕龜裂、電線裸露、系統當機、燈箱生鏽等缺失，還有設備黑屏一段時間不見處理，質疑是否落實管養？

一名經常搭公車的陳先生說，智慧站牌資訊很不清楚，不好用，他乾脆到花蓮轉運站拍下班次時刻表，搭車前再查時間還比較方便。

陳慶元表示，智慧站牌應更友善觀光客和民眾，但常聽到外國遊客反映，不理解站牌資訊內容，還得向附近店家詢問才能搭車到目的地。他認為，8000萬元每一分都是納稅人的錢，縣府應該重新思考智慧站牌的意義及設置目的，長期觀察和分析效應，並重新調整才能更符合使用者需求。

縣府建設處長鄧子榆說，智慧站牌分成3批，3月啟用的是第3期，目的是方便民眾知道班車到站時間，不需要久候。智慧站牌還在保固期內，已要求廠商加強巡視，發現故障、受損要盡快處理。至於民眾認為「不夠智慧」，他允諾會再滾動檢討，包括路線圖等資訊顯示、加強雙語化等做調整，讓民眾使用更方便。

時代力量花蓮服務處主任陳慶元要求縣府重新思考智慧站牌的目的和意義，檢討調整，更符合使用者需求。記者王燕華／攝影
時代力量花蓮服務處主任陳慶元要求縣府重新思考智慧站牌的目的和意義，檢討調整，更符合使用者需求。記者王燕華／攝影
花蓮市中華路智慧站牌使用電子紙，已有嚴重烙印的情形，且多班車目的只寫「花蓮」，資訊不清。記者王燕華／攝影
花蓮市中華路智慧站牌使用電子紙，已有嚴重烙印的情形，且多班車目的只寫「花蓮」，資訊不清。記者王燕華／攝影
時代力量花蓮黨部今天現勘花蓮市中華路智慧站牌，質疑資訊不清楚，使用不方便，且故障搶修缺失多。記者王燕華／攝影
時代力量花蓮黨部今天現勘花蓮市中華路智慧站牌，質疑資訊不清楚，使用不方便，且故障搶修缺失多。記者王燕華／攝影

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