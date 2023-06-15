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時力花蓮黨部指智慧站牌缺失多不便民 縣府：滾動調整
花蓮縣政府持續推動公車站牌優化，時代力量花蓮黨部今天揭露，爭取中央補助投入8000萬元的「智慧站牌3.0」，400座站牌啟用不到3個月，陸續發現螢幕龜裂、黑屏、電線裸露等嚴重缺失，也質疑設計不夠智慧，資訊不清，尤其外國遊客使用不便；縣府建設處回應會要求廠商盡快處理，也會滾動式檢討調整，更符合民眾使用需求。
時代力量花蓮黨部今天在花蓮市中華路及一心街口的智慧站牌現勘，黨部主委紀岳良說，這座站牌使用的電子紙，已有嚴重烙印、發色不平的問題；此外，是採多語設計，4種語言輪播，無法主動選擇快速查詢，有的路線目的地只寫「花蓮」，對於沿路站點、發車抵達時間等，讓人看得霧煞煞，一點都不智慧。
時力花蓮服務處主任陳慶元說，智慧站牌3.0於3月啟用，短短不到3個月，陸續收到民眾反映有螢幕龜裂、電線裸露、系統當機、燈箱生鏽等缺失，還有設備黑屏一段時間不見處理，質疑是否落實管養？
一名經常搭公車的陳先生說，智慧站牌資訊很不清楚，不好用，他乾脆到花蓮轉運站拍下班次時刻表，搭車前再查時間還比較方便。
陳慶元表示，智慧站牌應更友善觀光客和民眾，但常聽到外國遊客反映，不理解站牌資訊內容，還得向附近店家詢問才能搭車到目的地。他認為，8000萬元每一分都是納稅人的錢，縣府應該重新思考智慧站牌的意義及設置目的，長期觀察和分析效應，並重新調整才能更符合使用者需求。
縣府建設處長鄧子榆說，智慧站牌分成3批，3月啟用的是第3期，目的是方便民眾知道班車到站時間，不需要久候。智慧站牌還在保固期內，已要求廠商加強巡視，發現故障、受損要盡快處理。至於民眾認為「不夠智慧」，他允諾會再滾動檢討，包括路線圖等資訊顯示、加強雙語化等做調整，讓民眾使用更方便。
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