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影／基隆騎樓不平不友善行人 3千萬改善 先整平郵輪客動線

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆火車站周邊騎樓高高低低不平，有不少還有階梯，不夠友善行人，市府今、明年將花3千萬元改善，忠一路等郵輪客動線先整平。記者游明煌／攝影
基隆火車站周邊騎樓高高低低不平，有不少還有階梯，不夠友善行人，市府今、明年將花3千萬元改善，忠一路等郵輪客動線先整平。記者游明煌／攝影

基隆市老舊房屋多，建物早年建成後騎樓高低不平，對行人、長者及身障者不夠友善，內政部今年核定補助騎樓整平計畫，市府編列3千萬元分2年執行。第一期8月開始，以港區周邊忠一路等道路先行，先讓郵輪客到市區觀光動線的騎樓整平好走，感受基隆的友善。

基隆火車站、廟口夜市及基隆港東岸郵輪遊客進出市區道路人潮多，因為城市老舊市區街廓早年建成至今，相連接的騎樓空間很多都高低不平，甚至還有階梯。

「媽媽年紀大了膝蓋不好，走在騎樓都要上下好多高低落差」、「想走平路得要走上馬路與車爭道，看了真的好心疼」，民眾抱怨。

只要下雨濕滑長者容易跌倒，很多郵輪客抱怨行人騎樓空間不友善。尤其拖著行李箱時，更是不方便。有的騎樓更長期被木棧板、攤架霸占，行人空間三分之一不到，還有的停滿機車，通行不易。

基隆市府今年向內政部爭取騎樓整平2.0方案補助，總經費3055萬元，中央核定補82%約2505萬元，地方配合自籌550萬元，日前向議會提墊付案獲通過。

市府都發處長謝孝昆說，騎樓整平計畫分2年4期在仁愛區、信義區執行。第一期先從港區周邊逐步往外推動，接著再對廟口周邊規畫設計，未來會再爭取工程經費，逐步把市區核心區的騎樓整平，打造基隆友善騎樓空間。

市府規畫第一期為國門廣場周邊忠一路、忠二路、孝三路、孝四路、仁二路等；第二期為義一路暨基隆塔周邊義一路、義二路、信三路等；第三期為博愛市場暨廟口商圈愛一路、愛二路、愛三路等；第四期則為火車站南側周邊孝二路、忠三路、忠四路等。

第一期經費約1600萬元，騎樓住戶完全不用負擔，範圍內共有50處的高低落差，最高約為60公分，在議長童子瑋爭取下，已完成住戶意願調查，8月動工。

童子瑋表示，國門廣場周邊鄰近基隆廟口，都是觀光客、居民的重要通道，這些範圍在早年的都市計畫沒有妥善處理，所以騎樓高低不平整，老人家行走不便，連推嬰兒車都不順利，盼第一期騎樓先整平，讓仁愛區成為以人為本的步行城市。

基隆火車站周邊騎樓高高低低不平，有不少還有階梯，不夠友善行人，市府今、明年將花3千萬元改善，忠一路等郵輪客動線先整平。記者游明煌／攝影
基隆火車站周邊騎樓高高低低不平，有不少還有階梯，不夠友善行人，市府今、明年將花3千萬元改善，忠一路等郵輪客動線先整平。記者游明煌／攝影
基隆火車站周邊騎樓高高低低不平，有不少還有階梯，不夠友善行人，市府今、明年將花3千萬元改善，忠一路等郵輪客動線先整平。記者游明煌／攝影
基隆火車站周邊騎樓高高低低不平，有不少還有階梯，不夠友善行人，市府今、明年將花3千萬元改善，忠一路等郵輪客動線先整平。記者游明煌／攝影
基隆火車站周邊騎樓高高低低不平，有不少還有階梯，不夠友善行人，市府今、明年將花3千萬元改善，忠一路等郵輪客動線先整平。記者游明煌／攝影
基隆火車站周邊騎樓高高低低不平，有不少還有階梯，不夠友善行人，市府今、明年將花3千萬元改善，忠一路等郵輪客動線先整平。記者游明煌／攝影
基隆火車站周邊騎樓高高低低不平，有不少還有階梯，不夠友善行人，市府今、明年將花3千萬元改善，忠一路等郵輪客動線先整平。記者游明煌／攝影
基隆火車站周邊騎樓高高低低不平，有不少還有階梯，不夠友善行人，市府今、明年將花3千萬元改善，忠一路等郵輪客動線先整平。記者游明煌／攝影

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