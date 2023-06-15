蘇澳人本步道增綠化帶 民怨路變窄

宜蘭蘇澳鎮公所實施白米溪人本步道計畫，在白米橋旁開闢人行道，並設計外推的綠化帶。居民表示，無法理解為何設綠化帶，讓停車空間變少。蘇澳鎮長李明哲表示，人本步道主要目的是提供行人安全空間，考量安全性與都市景觀才增綠化帶，周邊也已有大型停車場，車位供給應該足夠。

該工程是白米溪周邊水岸人本步道計畫的一部分，位於蘇澳鎮白米橋到過溪橋路段，公所考量該路段空間局促，且多有大車來往，需要設置行人安全且無障礙的空間，增設1.5公尺寬的人行道，並外推1.5公尺寬綠化帶，正向內政部爭取經費。

民眾抱怨，該路段一直都有大小車、卡車通行，做了人行道再外推花圃路燈，道路寬度直接縮減3分之1，對機車族來說可能更危險。有網友也表示，蘇澳本來就沒地方停車，該路段寬度縮減後停車量能更捉襟見肘。

蘇南里前里長吳柏祺指出，正在施作的中正路是白米區連接蘇澳港的重要道路，如果路寬縮減，對小型車、自行車與機車勢必造成更大危險，花圃維護也是問題。

李明哲回應，人本步道主要目的是提供行人安全空間，考量安全性與都市景觀才增設綠化帶。開闢人行道後路肩本就過小，不適合設停車位，周邊已有蘇澳車站等大型停車；未來也會限制大卡車等大型車輛的出入，給行人更安全的空間。