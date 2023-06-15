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基北北桃1200都會通 基隆今起國光客運站預購、設定
基北北桃1200都會通定期票自今天起開始預購，7月1日起正式實施。市長謝國樑表示，今天起可於國光客運基隆車站自動儲值機預購及設定，基隆市民通勤出遊都會通。
市府交通處指出，行政院通勤月票TPASS之「基北北桃1200都會通定期票」7月1日上路，民眾屆時持定期票可使用基北北桃區域內國道客運（如1579、1813、1815、2088、9026等）、公路客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌及公共自行車。
交通處王圳宏說，基北北桃1200都會通定期票可大幅降低基隆市民通勤費。一卡在手，暢行無阻。
謝國樑說，基隆市境內自6月15日起可於國光客運基隆車站自動儲值機預購及設定，而台鐵基隆、三坑、八堵、七堵及百福等有站員車站，則自7月1日起提供設定定期票服務。雙北市境內捷運車站、國光客運臺北車站、南港轉運站及市府轉運站等處，自今天起均可設定基北北桃1200都會通定期票。
立委適應表示，他去年提出的首都通1200通勤月票方案，經過蔡英總統、行政院長陳建仁大力促成後，即將正式上路。
交通處提醒，民眾可持現有的悠遊卡（全票、學生票）購買及設定1200都會通定期票，但1張悠遊卡僅能設定1種定期票，例如有購買雙北1280定期票者，則需至到期後方能設定1200都會通定期票。
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