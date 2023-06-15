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哈比人專用？ 基隆防漏屋頂限高1.5米

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆多雨房子又多老舊，市政府訂有防水屋頂設置規則，但為避免成為違建，限定屋脊高度1.5公尺，民眾反映相當不便得彎腰，質疑給「哈比人」用嗎？市議員要求比照新北、桃園將高度提高至2.1公尺。市府說，正研議放寬並朝不限樓層規畫，預計下半年完成。

基隆市屋齡超過30年房屋占6成，30年以上老屋多，加上多雨潮濕天氣，不少頂樓有漏水問題，除了防漏作為，不少民眾會加蓋防水屋頂。市政府2013年曾依建築技術規則，同意5樓以下、10年以上合法建築物，可申請加蓋斜屋頂防漏，但為避免淪為違建使用，屋脊高度限定1.5公尺。

市議員韓世昱、呂美玲等人在議會提案，去年營建署已放寬規範設置標準，建議基隆市府參考其他縣市修正加蓋斜屋頂防漏設置規則。

議員呂美玲說，包括桃園市、台北市屋頂最高點都放寬到2.1公尺，基隆還限定1.5公尺，不夠人性化，一個成人至少有160、170公分高，必須要彎著腰才能進出，應增加高度，如有違法加蓋可再嚴格取締。

議員張耿輝說，基隆多雨房子老舊，屋頂容易漏水，他常接獲陳情加蓋遮雨棚為了防水，但高度常常被檢舉，區公所也很無奈，建議在不影響消防安全的情況下放寬高度。

都發處指出，以前限定高度是為避免民眾以防漏為由，形違建之實，任意加蓋增加房空間使用，考量實際狀況逐步放寬，但如有違規仍會依違建處理。

都發處長謝孝昆指出，正在研議修正屋脊高度放寬，並朝不限樓層規畫，因為基隆多雨，很多大廈、公寓同樣都有頂樓漏水問題，具體修正下半年會完成。

基隆 違建 議員

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