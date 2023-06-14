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因苦過感同身受 台東謝苓珠煮1.5萬碗待用麵回饋

中央社／ 台東縣14日電

曾是社福邊緣人的麵店老闆謝苓珠，因苦過感同身受，加入提供「愛心待用餐」行列，7年來煮了逾1萬5千碗麵，為挨餓的弱勢者暖心暖胃。

台東市中華路上，一間沒有招牌的小麵店，老闆娘謝苓珠原是家庭主婦，家裡經濟由先生送瓦斯支撐。26年前除夕夜，當時才41歲的先生突然中風，謝苓珠一夕間扛起重擔，一邊照顧比自己體重多1倍的先生，一邊照顧3個小孩，小孩當時最大才小學5年級，最小讀幼稚園大班。

「哭是1天、笑也是1天」，謝苓珠因有房子無法申請低收入戶補助，於是自己開麵店，她說，想開一點就很感恩了，開店還可以顧得到家裡，不覺得命運不好，也不希望讓客人看到她愁容滿面。

「因為苦過，更能感同身受，幫助需要的人」她說7年前加入提供「愛心待用餐」的行列，用餐的民眾，可以捐出一碗麵寄放在店內，提供給需要的清寒人家，解決迫切的飢餓。

截至6月10日，共募集了1萬5820多碗待用餐，發出1萬5382多碗，尚有483碗。除了各界愛心捐出的待用餐，謝苓珠還加了滷蛋和貢丸。

「我們女人真的很有韌性，為母則強」回想過去20多年，謝苓珠說，她也不知道怎麼過來的，本來是家庭主婦，後來變成身兼數職，要照顧先生、要養家，要母兼父職，就這樣過了21年。

謝苓珠也感謝在最困難時，有先生的身障補助以及慈濟基金會的救助。5年前先生往生，如今小孩也各自成家立業，雖可以含飴弄孫，但她仍持續賣麵，繼續以待用餐助人。

愛心 低收入戶 台東 幼稚園

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