宜蘭蘇澳鎮設置步道外推綠化帶惹議 公所：行人安全優先

蘇澳鎮公所實施白米溪人本步道計畫，在白米橋旁開闢人行道，並設計外推的綠化帶。居民表示，增加人行道可以接受，但無法理解為何設置綠化帶，增加機車風險也讓停車空間變少。公所回應，人本步道以行人安全為優先考量，周邊有大型停車場，車位應已足夠，未來也會限制大型車輛。

該工程是白米溪周邊水岸人本步道計畫的一部份，位於蘇澳鎮白米橋到過溪橋路段，公所考量該路段空間侷促，且多有大車來往，需要設置行人安全且無障礙的空間，增設1.5公尺寬的人行道，並外推1.5公尺寬的綠化帶，完工後會和蘇澳溪下游段的步道相呼應，目前正向內政部爭取經費。

地方民眾在臉書社團「蘇澳報報」中抱怨，該路段一直都有大小車、卡車通行，做了人行道再外推花圃路燈，道路寬度直接縮減3分之1，對機車族來說可能更危險。其他網友也表示，蘇澳本來就沒地方停車，該路段寬度縮減後停車量能更捉襟見肘。

前蘇南里長吳柏祺指出，蘇澳車站以南的白米區有台泥、砂石廠，需要運輸原料，本來就會有許多貨車、拖車通行。正在施作的中正路是白米區連接蘇澳港的重要道路，如果路寬縮減，對小型車、自行車與機車勢必造成更大危險，況且花圃設置後的維護也是問題，蘇南路火車站前的小花圃雜草叢生就是一個例子。