快訊

馬國女大生性侵擄殺案再逆轉…最高法院「撤銷死刑判決」 發回更審

iPhone「學台灣人講話」害全網笑瘋！她說這句話Siri硬要台灣國語

2關鍵主宰全球電動車發展版圖 Q1變化牽動台廠供應鏈地位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮採購3000劑帶狀皰疹疫苗 供長者免費施打

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是由水痘病毒引發疾病，花蓮縣政府今年延續提供3000劑帶狀皰疹疫苗接種服務，宣布即日起開打。記者王思慧／攝影
帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是由水痘病毒引發疾病，花蓮縣政府今年延續提供3000劑帶狀皰疹疫苗接種服務，宣布即日起開打。記者王思慧／攝影

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，好發於50歲以上及免疫力低下的族群，花蓮縣政府首創每年提供3000劑疫苗，供設籍花蓮50歲以上中低、低收入戶、55歲以上有慢性病的原住民及65歲以上有慢性疾病長者免費接種。

花蓮縣65歲以上長者約6萬1467人，以65歲帶狀皰疹發生率11.5％來算，推估約7068人罹患帶狀疱疹，若加上長者本身有慢性疾病，得到帶狀皰疹機率更高。縣府自2021年開始，提供免費帶狀皰疹疫苗接種服務，今年延續政策。

縣府今天舉行「花蓮縣帶狀皰疹疫苗接種」記者會，宣布即日起開打至疫苗用磐，縣內13鄉鎮市衛生所皆可預約施打。現場安排社區福利站長輩由醫師評估，捲起袖子接種，醫師呂賢權說，打完疫苗後不需揉，返家後多喝水、休息，施打疫苗保護期可達10年。

花蓮縣衛生局說明，帶狀皰疹由水痘病毒引發，當病毒侵入體內，首次發病稱為水痘，康復後病毒潛伏於體內神經節，當身體抵抗力低下疲憊時，水痘病毒將再度復發，稱為「帶狀皰疹」。患者會神經痛，疼痛時間長達半年到數年之久，讓人身心俱疲，嚴重影響患者生活品質。

縣長徐榛蔚說，慢性疾病長者罹患的風險高，符合條件者可預約接種，如果接種需求高，縣府將爭取購買疫苗，增加長輩保護力。

衛生局提醒，施打對象為設籍於本縣且從未接種過公費帶狀皰疹疫苗者，須具備50歲以上的中低、低收縣民，或65歲（原民55歲）以上具有慢性疾病長者才能接種。施打當天攜帶健保卡、身分證正本、身分證正反面影本及相關證明文件等。

花蓮縣議員邱光明符合帶狀皰疹疫苗免費接種資格，今天帶頭施打。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員邱光明符合帶狀皰疹疫苗免費接種資格，今天帶頭施打。記者王思慧／攝影
花蓮縣府今天舉行「花蓮縣帶狀皰疹疫苗接種」記者會，宣布即日起開打至疫苗用磐，縣內13鄉鎮巿衛生所皆可預約施打。記者王思慧／攝影
花蓮縣府今天舉行「花蓮縣帶狀皰疹疫苗接種」記者會，宣布即日起開打至疫苗用磐，縣內13鄉鎮巿衛生所皆可預約施打。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天安排長輩現場施打帶狀皰疹疫苗，保護期可達10年。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天安排長輩現場施打帶狀皰疹疫苗，保護期可達10年。記者王思慧／攝影

帶狀皰疹 疫苗 花蓮

延伸閱讀

花蓮1男子落海失聯 海巡公布疑落水者身影尋親友

長者染皮蛇痛苦 花蓮3000劑帶狀皰疹疫苗免費施打

莫德納XBB疫苗最快9月開打 王必勝：BNT訪台延後未說原因

花蓮縣府攜手東華大學 啟動續修縣志計畫

相關新聞

花蓮採購3000劑帶狀皰疹疫苗 供長者免費施打

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，好發於50歲以上及免疫力低下的族群，花蓮縣政府首創每年提供3000劑疫苗，供設籍花蓮50歲以上中...

台電頒獎學金 謝國樑盼電纜地下化、童子瑋籲協和轉型

台灣電力公司今在基隆舉辦「夢想併聯」2023台電獎助學金頒獎典禮，市長謝國樑說，過去10年間，基隆電纜地下化未有顯著改善...

360看台灣／深夜限定 基隆崁仔頂漁市場

崁仔頂漁市場位於基隆港鄰近的孝一路和孝二路上，是「深夜限定」的台版築地漁市場。「崁仔頂」也是北台灣最大的魚貨集散地，約莫...

基隆營養午餐 突檢校園廚房符規定

基隆市營養午餐不同廠商接連出包，發生食材過期、農藥超標及酸牛奶疑食物中毒等狀況。市長謝國樑昨帶領市府團隊聯合稽查七堵國小...

騎樓停車挨批 謝國樑：方向不變續檢討

基隆市政府3月第一波開放76處騎樓停車後，有意再擴大範圍，時代力量昨天到市府抗議開放騎樓停車政策，認為與雙北都推「機車退...

鐵道紀錄片放映 榮民回憶南迴艱辛

導演蕭菊貞費時6年拍攝台灣第一部以深度人文觀點保存鐵道文化的紀錄片「南方，寂寞鐵道」，昨在前身為舊鐵道部花蓮港出張所的花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦