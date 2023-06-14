花蓮採購3000劑帶狀皰疹疫苗 供長者免費施打

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，好發於50歲以上及免疫力低下的族群，花蓮縣政府首創每年提供3000劑疫苗，供設籍花蓮50歲以上中低、低收入戶、55歲以上有慢性病的原住民及65歲以上有慢性疾病長者免費接種。

花蓮縣65歲以上長者約6萬1467人，以65歲帶狀皰疹發生率11.5％來算，推估約7068人罹患帶狀疱疹，若加上長者本身有慢性疾病，得到帶狀皰疹機率更高。縣府自2021年開始，提供免費帶狀皰疹疫苗接種服務，今年延續政策。

縣府今天舉行「花蓮縣帶狀皰疹疫苗接種」記者會，宣布即日起開打至疫苗用磐，縣內13鄉鎮市衛生所皆可預約施打。現場安排社區福利站長輩由醫師評估，捲起袖子接種，醫師呂賢權說，打完疫苗後不需揉，返家後多喝水、休息，施打疫苗保護期可達10年。

花蓮縣衛生局說明，帶狀皰疹由水痘病毒引發，當病毒侵入體內，首次發病稱為水痘，康復後病毒潛伏於體內神經節，當身體抵抗力低下疲憊時，水痘病毒將再度復發，稱為「帶狀皰疹」。患者會神經痛，疼痛時間長達半年到數年之久，讓人身心俱疲，嚴重影響患者生活品質。

縣長徐榛蔚說，慢性疾病長者罹患的風險高，符合條件者可預約接種，如果接種需求高，縣府將爭取購買疫苗，增加長輩保護力。