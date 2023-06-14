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基隆營養午餐 突檢校園廚房符規定

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市營養午餐不同廠商接連出包，發生食材過期、農藥超標及酸牛奶疑食物中毒等狀況。市長謝國樑昨帶領市府團隊聯合稽查七堵國小學校午餐廚房，並親自試吃菜色，發現都符合規定。

謝國樑說，以後會以不事前通知方式，突襲檢查學校廚房供餐流程和管理方法，了解實際供餐狀況。市府重視校園午餐安全，對食安事件抱持零容忍態度，以守護學童用餐安全為優先。

謝國樑說，先前學校及市府團隊主動出擊，查到校園午餐標章疑似不實的案件，送往檢調單位調查釐清。他昨天再到廚房的供餐現場，查看學校廚房作業流程，並關心學校營養師的配餐、軟硬度、口味鹹淡和營養是否兼顧口味和營養均衡情形。

教育處表示，每學年度皆會啟動聯合稽查，會同產發處、動保所、衛生局、政風處共同到學校、食材供應商、團膳廠商，稽查午餐供應情形和衛生作業流程是否符合規範。

產發處及動保所則查驗食材標章溯源、衛生局協助查核整體衛生環境，112學年度會再提高稽查及輔導訪視頻率，加強把關營養午餐。

衛生局 廚房 謝國樑

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