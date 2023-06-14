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鐵道紀錄片放映 榮民回憶南迴艱辛

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

導演蕭菊貞費時6年拍攝台灣第一部以深度人文觀點保存鐵道文化的紀錄片「南方，寂寞鐵道」，昨在前身為舊鐵道部花蓮港出張所的花蓮鐵道文化園區放映，欣欣水泥包場邀請花蓮榮家長輩觀影，一同回想當年南迴鐵道建設的歷史。

欣欣水泥 連兩天包場

欣欣水泥由退輔會轉投資，長期投入公益，也與花蓮榮家合作辦理許多活動，得知「南方寂寞鐵道」上映，特別選在被譽為台灣僅存最完整窄軌鐵道基地遺址，也是昔日花東鐵道總指揮所的鐵道文化園區內的鐵道電影院，一連兩天包場，邀請花蓮榮家住民與長輩欣賞。

原本欣欣水泥還向榮家探詢，找到一名榮家住民曾經參與南迴鐵道興建，可惜因年事已高臥病在床，無法出席現身說法當年建設的甘苦。不過，到場的榮民長輩看到電影中老火車、老月台畫面，青春記憶一下子湧上心頭。

興建南迴 榮民雙手開挖

欣欣水泥董事長郭先琛說，南迴鐵路線從屏東枋山到大武，再到台東間，全線共35座隧道及188座大小橋梁，可說幾無平地，讓開闢鐵道路更加艱辛，從民國69年一直到80年，靠著許多榮民前輩參與，用雙手開挖、用血汗鋪路，整整花11年才通車，台東車站前的南迴鐵路紀念碑，還鐫刻有21位殉職工程人員、榮民長輩的名字。

他表示，欣欣水泥公司成立40多年，水泥及石料產業也是靠鐵道運輸，雖然近年致力於轉型，活化舊有工廠土地，也發展綠能科技並結合人文、觀光，但和鐵道仍然密不可分，透過包場放映，盼支持國片，也感謝榮民們對建設台灣鐵道的勞苦功高。

鐵道 花蓮 榮民

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