基捷謝國樑將拜會行政院 邱臣遠協助爭取20年還款期限

基隆市長謝國樑今天下午會晤民眾黨不分區立委邱臣遠，雙方對於台電四接、基捷等議題展開意見交流，他不是鐵板一塊，盼中央能同意基隆捷運延長還款周期的訴求，朝至少延長20年的方案來努力，將拜會行政院。邱臣遠說，會請中央給基隆最大支持與延長還款周期。

謝國樑表示，無論是基捷、台電四接及台鐵109車次增停南港站等議題，邱臣遠在行政院會議或相關協調會等場合持續為基隆市府發聲，對於邱委員的支持，他表達由衷的謝意。

針對基隆捷運的規畫，謝國樑說，期盼中央能有寬裕的還款周期並盡早定案，市府已盤點具有就業與城市居住潛力的基地，7月將推出「容積銀行」，為興建捷運做好準備。

對於中央能否同意基隆捷運延長還款周期的訴求，市長說，已請副市長邱佩琳協助聯繫，盼能拜訪行政院，希望能朝向延長年限超過20年的方案來努力，市府也會積極創造財源收入、增加開發收益的方向前進，希望中央能提供協助，減輕地方政府財政負擔。

邱臣遠指出，基隆捷運應以區域經濟的發展為規畫重點，在地方財政艱困之際，由中央給予最大支持與延長還款周期，帶動基隆河谷廊帶周邊發展，創造就業與經濟產值，進而符合市民的需求及期待。

據指出，民眾黨在基隆市是否提名將在6月中下旬決定，目前民眾黨前祕書長謝立功已表態爭取提名，已勤跑地方。謝國樑今天和邱臣遠會面，引起「藍白合」聯想。