談基隆捷運還款週期 謝國樑盼起碼20年

基隆市長謝國樑今天下午與台灣民眾黨立法委員邱臣遠相約在咖啡店見面，就基隆捷運等議題交換意見，謝國樑說，對於基隆捷運還款週期，希望能朝向延長年限至起碼20年方向努力。

談到基隆捷運規劃，謝國樑表示，期盼中央能有寬裕的還款週期並儘早定案，市府已盤點具有就業與居住潛力的基地，也將在7月推出容積銀行，為興建捷運做好準備。

謝國樑表示，已請基隆市副市長邱佩琳協助聯繫，希望能拜訪行政院副院長鄭文燦和交通部長王國材，希望朝向延長還款週期至起碼20年或超過20年方向努力，市府也會積極創造財源收入，並增加開發收益，盼中央能提供協助，減輕地方政府財政負擔。

邱臣遠指出，基隆捷運應以區域經濟發展為規劃重點，在地方財政艱困之際，由中央給予最大支持與延長還款週期，帶動基隆河谷廊帶周邊發展，創造就業與經濟產值，進而符合市民需求及期待。

謝國樑先前表示，中央過去提到基隆捷運建設，基隆市須負擔新台幣53億元，基隆市府針對可能經過的路廊須徵收房屋等仔細估算，提出基市府約負擔61億元。