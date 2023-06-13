礁溪塭底養殖區大雨回淹釀災損 養殖戶大罵向議員陳情

宜蘭接連幾天下雨，礁溪鄉時潮村養殖區的周遭排水出狀況，養殖戶反映二五連自動水閘門無法隨時開啟閘門，導致儲水過量倒灌回養殖區，淹水幾乎到達養殖池高度，造成損失，多次向縣府反映未果，養殖戶找上林聰池議員陳情，今天研商決定暫以「潮汐時間」做為閘門開關的依據。

二五連水門為宜蘭縣礁溪鄉猴洞溪與頭城砂仔港排水的匯流處，為一大型防潮排水門，主要是為了預防颱風豪大雨防汛之用，但因其閘門連接猴洞溪，排水開與關攸關附近養殖區漁民的生計，因此在地居民非常關切閘門的運作時機。

林聰池議員昨天邀集到縣政府海洋及漁業發展所、水利資源處、農田水利署、宜蘭縣養殖漁業海水系統管理協會、礁溪鄉公所、中崙里里長、鎮民代表及當地養殖戶會勘了解，養殖戶憤怒大罵，問題長久以來都沒有解決，今天林聰池又緊急召集各相關局處首長，包括農業處、水利處及漁業發展所開會檢討。

水閘門問題除了防汛用途，也有延伸農用灌溉和海水養殖、排水用途，牽涉單位甚廣，林聰池今天居中協助縣政府相關單位及宜蘭縣養殖漁業海水系統管理協會理事長達成共識，採納漁民建議，以預估的「潮汐時間」做為水閘門開關門之依據，先行試辦一個月，若試辦順利，會再進一步調整水閘門使用時間。