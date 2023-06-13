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取締不禮讓行人具成效 謝國樑：已快接近「取締行人違規」時機

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左二）今聽取市警局簡報行人友善執勤成效，建議可採單警執勤。市警局長張樹德（左一）說，6月5日起勤務警已降載，單警執勤另行評估。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）今聽取市警局簡報行人友善執勤成效，建議可採單警執勤。市警局長張樹德（左一）說，6月5日起勤務警已降載，單警執勤另行評估。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑上任後，今年1月20日推動「行人友善」政策，加強取締汽機車在不停讓行人違規，路口交通事故下降近兩成，但也加重警負擔。謝國樑今天聽取市警局簡報成效時，建議可採單警執勤。市警局長張樹德說，6月5日起勤務警已降載，是否單警執勤會另行評估。

謝國樑去年12月25日就任市長，半個多月後就提出行人友善政策，率全國之先加強取締汽機車行經路口不禮讓行人。政策推行近5個月已見成效，但也加重警力負荷，謝今天到市警局聽取執勤成效及警力「降載」方案。

市警局簡報指出，1月20日到5月31日共取締4239件不禮讓行人違規，其中汽車1208件，機車3031件。這段期間路口發生86件行人交通事故，與去年同期105件相比，減少19件，降幅為18.1%。

警方考量入夏後氣溫逐漸升高，6月5日起執勤路口從20處減為10處，原本執勤2小時改成1.5小時定點攔查，最後30分鐘可轉往轄區易發生行人事故路口巡守。為體恤員警辛勞，與護童等勤務合計執勤8小時記嘉獎1次，明年另編例交通勤業務績優團體、個人工作獎勵金250萬元。

謝國樑說，市府全力支持市警局編列執勤獎金，並請市警局評估行人友善勤務，能不能改採單警執勤，若要考量安全，可以分在隔壁、附近路口，如此就多了一倍的路口，相對縮短執勤時間。

市警局交通隊長張豫立表示，6月5日執勤方式剛降載，勤務會做更靈活彈性運用。考量要完整蒐證，同時兼顧安全，所以規畫雙警執勤。未來具一定成效後，會就現場地形、距離評估，找出相對適合單警執勤地點。

警方簡報今年1到5月行人事故件數下降，但交通部統計今年第1季行人死傷占比，基隆市是六都以外最高的縣市。謝國樑詢問警方為何為會這樣？

張豫立說，市警局的數據是發生在路口的事故，交通部援引的數據是道路，也就是全路段的行人事故。肇事因素除了車輛不停讓行人，多半是行人違規穿越道路。

謝國樑要求警方統計行人事故相關資訊，在取締汽機車不禮讓行人之外，加強取締行人違規「越來越接近時候」，要求交通處和市警局研議宣導和執法方案。

基隆市長謝國樑（右二）今聽取市警局簡報行人友善執勤成效，建議可採單警執勤。市警局長張樹德（右一）說，6月5日起勤務警已降載，單警執勤另行評估。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（右二）今聽取市警局簡報行人友善執勤成效，建議可採單警執勤。市警局長張樹德（右一）說，6月5日起勤務警已降載，單警執勤另行評估。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今聽取市警局簡報行人友善執勤成效，建議可採單警執勤。市警局長張樹德說，6月5日起勤務警已降載，單警執勤另行評估。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今聽取市警局簡報行人友善執勤成效，建議可採單警執勤。市警局長張樹德說，6月5日起勤務警已降載，單警執勤另行評估。記者邱瑞杰／攝影

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