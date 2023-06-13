花蓮縣府攜手東華大學 啟動續修縣志計畫

花蓮縣府啟動第4次續修花蓮縣志纂修計畫，攜手國立東華大學教師群，將以4年時間完成2002年至2021年間資料搜羅及編纂，延續原有8主題，新增觀光及人物篇，為花蓮變遷留下紀錄。

花蓮縣文化局資料指出，花蓮第1本地方史料彙整出版可追溯到1968年，由駱香林、苗允豐編纂的「花蓮縣志稿」，而正式的「花蓮縣志」於1974年出版，1991年及2003年都有續修。

依據「花蓮縣志纂修辦法」第2條規定，縣志纂修以20年纂修一次為原則，如舊志內容完整者，得以續修方式為之。

花蓮縣文化局今天舉行花蓮縣志纂修計畫啟動記者會，縣長徐榛蔚致詞指出，今年啟動第4次編纂工程，總經費新台幣1937萬元，由縣府編列預算，不足部分將向文化部爭取。

花蓮縣府委託東華大學人文社會科學學院長吳冠宏為計畫主持人，團隊成員來歷史、台灣文化、教育與潛能開發、社會、自然資源與環境學習等教師跨領域合作。

吳冠宏指出，將整理政府、民間檔案資料，訪談相關人士，也會舉辦分區座談會、講座及研討會，讓團隊與地方人士互相認識，請益近20年的發展特色等，期間進度會透過「洄瀾走讀－續修縣志計畫」臉書紛絲團展示，讓民眾參與過程。

這次編纂工程沿用自然、政事、經濟、社會、文化、族群、教育、歷史等8項舊有綱目，新增觀光及人物篇幅，預計2026年完成。

吳冠宏指出，過去觀光內容附屬在經濟篇，考量對花蓮重要性，因此獨立拉出；人物篇則以2021年以前對花蓮有重要貢獻的先人為原則，會分為政治、學術教育、經濟、醫療、婦女、藝文、宗教、仕紳、原住民及社會等10類。

啟動記者會後接續舉辦首場座談會，現場展示過去出版的花蓮縣志，讓民眾翻閱。座談會下午移師中區光復鄉，16日分別在豐濱鄉及玉里鎮辦理。