基隆營養午餐接連出包 謝國樑突檢學校供餐親吃菜色

基隆市營養午餐不同廠商接連發生狀況，曾發生食材過期、農藥超標及酸牛奶疑食物中毒等事件。市長謝國樑今天帶領市府團隊聯合稽查學校午餐廚房，突襲檢查學校廚房供餐流程和管理方法，並親自試吃菜色。

謝國樑說，以後都會以不事前通知方式，突襲檢查學校廚房供餐流程和管理方法，了解實際供餐狀況，今天吃的菜色和現場狀況都還不錯。

謝國樑表示，市府重視校園午餐安全，對食安事件抱持零容忍態度，以守護學童用餐安全為優先。先前學校及市府團隊已主動出擊，查到校園午餐標章疑似不實的案件，送往檢調單位協助調查釐清。

謝國樑說，他今天再到廚房的供餐現場，查看學校廚房作業流程，並關心學校營養師的配餐、軟硬度、口味鹹淡和營養是否兼顧口味和營養均衡情形。

教育處表示，每學年度皆會啟動聯合稽查，會同產發處、動保所、衛生局、政風處共同到學校、食材供應商、團膳廠商，稽查午餐供應情形和衛生作業流程是否符合規範。