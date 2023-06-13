隔20年 花蓮縣府攜手東華大學第4度編纂縣志

相隔20年，花蓮縣政府再度啟動縣志纂修大工程，委由國立東華大學跨領域團隊，以4年完成2002年至2021年的資料蒐羅及編纂，除續修舊有8篇主題，另新增觀光篇及人物篇，保存花蓮歷史記憶。

文化局表示，花蓮第一本地方史料彙整出版可追溯到1968年，由駱香林、苗允豐編纂的「花蓮縣志稿」，首本正式縣志則於1974年出版，後來20年一修，分別在1991、2003兩度續修，分成歷史、自然、政事、經濟、社會、文化、族群、教育等8篇。

縣府今年啟動第4次編纂工程，總經費1937萬元，委託東華人文社會科學學院院長吳冠宏籌組歷史、台灣文化、社會、教育與潛能開發、自然資源與環境等學系的跨領域團隊投入，搜尋整理政府、民間檔案資料，調查訪問相關人士，10篇同步進行，編纂期程至2026年，屆時將辦理成果發表會，也會有精簡清晰的簡明版別冊。

編纂期間辦理4場分區座談會、10場講座及2場花蓮學研討會，也設置「洄瀾走讀－續修縣志計畫」臉書粉絲頁，上傳各志成果，讓民眾透過網路一同參與。

首場分區座談會今天在縣府大禮堂啟動，下午移師中區光復鄉，接著16日分別到東、南2個分區辦理，與地方耆老討論；吳冠宏表示，座談會最重要的是連結成平台，讓團隊和地方人士相互認識，後續可請益近20年來的發展特色，及重要事件、歷史人物等。

吳冠宏說明，觀光過去附屬在經濟篇，但考量對花蓮的重要性，拉出來獨立成志；人物篇也一樣，花蓮有很多代表性人物，很值得立傳，計畫分成政治、教育學術、經濟、醫療、婦女、藝文、宗教、士紳、原住民及社會等10類，對象以2021年以前、對花蓮縣有重要貢獻為原則，生人不列入。