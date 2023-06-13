背道雙北...基隆騎樓停車遭抗議 謝國樑：不完美但會檢討

基隆市政府3月第一波開放76處騎樓停車後，有意再擴大範圍，時代力量前議員陳薇仲等人，今天到市府前抗議開放騎樓停車政策，認為與雙北都推「機車退出騎樓」反其道而行。市長謝國樑接見表示，政策雖然不完美，但會滾動式檢討，方向不變，但尋求更好的方式。

時代力量基隆市前議員陳薇仲表示，基隆目前為全台十萬行人死亡率最高之縣市，顯示基隆行人路權之低下，人行道、騎樓停滿機車，讓基隆人難以行走，如今為了「檢舉魔人」要開放「機車停騎樓」，完全跟不上國際先進城市的車尾燈。

時代力量立委陳椒華基隆服務處主任江欣怡指出，日通過的基隆市騎樓管理自治條例完全沒有相關規範，謝國樑不斷強調會以保留1.3公尺行人通行空間為基準，未來交由會勘、因地制宜進行騎樓開放停車地點的設置，這樣無所依據的授權，最終只會提供那些嚴重缺乏人本交通觀念。要求市府跟上雙北腳步，盡速提出機車退出騎樓、人行道提出相關辦法。

時代力量交通零死亡願景召集人林柏勛認為，謝國樑的政策會造成市民的極大安全風險，以原公告76個機車可停騎樓的路段，其中仁愛區港西街13號到43號，關務署對面一整排的綠色標線型人行道，因為騎樓開放停車，就變成機車的通行道路，人車爭道的衝突。

機車路權促進會副理事長吳祥瑀表示，前幾年新竹市為了處理相同問題，在騎樓設置貼紙，明確將行人通行空間標示出來，讓民眾在使用時能夠更有依歸，警方執法時也不會因此承受無謂罵名。

謝國樑說，基隆的現況就是有很多機車，高達18萬輛機車，但只有9千個合法停車格，而騎樓有各式各樣的障礙，如很多人利用盆栽名為綠美化實際上就是障礙，今天民眾的訴求他可以理解，以外縣市為例，如有清楚的標線是很好的建議。

謝國樑表示，如何把騎樓做得更好，再廣納各方意見，會考量有幫助的方案，又可以解決騎樓管理及城市治理的問題。