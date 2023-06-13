台電包商挖破瓦斯管線 基隆4千多戶一度斷氣

台電包商昨天下午在基隆市復興路埋設人孔時，挖破天然氣管線導致外洩。欣隆天然氣公司緊急斷氣，造成4520戶停止供氣近3個小時。消防局獲報派員到場警戒，幸未衍生其他事故。

台電包商下午1點多在復興路210號前埋設人孔，不慎挖破欣隆瓦斯公司管線，導致天然氣外洩。包商察覺釀禍，馬上封鎖現場，並通知消防局和欣隆公司到場協助。欣隆人員到場處置，下午1點50分停氣，2點10分排氣完畢，估計斷氣用戶約4520戶，修復管路後，4點39分恢復供氣。

從挖斷管線到停氣前，當地民眾陷入恐慌，擔心發生氣爆事件，互相告知別開火源，有人已經開始收拾貴重物品準備撤離，直到通知瓦斯停氣才鬆一口氣。

台電基隆區營業處電務副處長陳鈞泰表示，包商施工前套繪管線圖資，了解地下相關管線位置和大概深度。一般管線上方會設警示帶，提醒已埋設管線。包商開挖後未發現警示帶，誤判管線深度才挖破瓦斯管線，日後會要求包商開挖時務必謹慎，避免類似事件再發生。

市議員張秉鈞說，近期發生多次施工挖破水管意外，昨天竟又挖破瓦斯管，市民權益受影響，更可能引發災害。市議員施偉政說，希望管線施工單位要清楚管線分布和深度等資訊，市府工務處也應統合管線管理，防止意外發生。