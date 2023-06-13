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友善共好 企業認養基隆地下道

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市政府昨天辦愛三路地下道認養儀式，和泰環境永續基金會在地下道增設指標系統。圖／基市府提供
基隆市政府昨天辦愛三路地下道認養儀式，和泰環境永續基金會在地下道增設指標系統。圖／基市府提供

基隆市愛三路、仁二路口地下道去年初完成整修，今年初就出紕漏。市府完成修繕，洽請和泰環境永續基金會協助，昨天辦認養儀式。市長謝國樑感謝基金會熱心參與社會事務，城隍廟前地下道與候車亭也有企業表達認養意願。

愛三路、仁二路口地下道連結東岸停車場、仁二路公車循環站、吉祥大樓和廟口商圈，是基隆市區使用率最高的地下道。前市長林右昌任內發包裝修，去年初完工後呈現新風貌。事隔1年排水就出問題，漏水嚴重，影響通行與觀瞻。

謝國樑當時指示工務處檢修排水管路，並請副市長邱佩琳洽詢民間企業認養，最後與和泰環境永續基金會攜手合作。市府昨辦認養儀式，謝國樑與基金會執行長黃海清、議長童子瑋步行檢視地下道。牽線的邱佩琳說，政府力量有限，民間資源無窮，導入民間豐沛力量與創意，將使基隆未來會更好。

謝國樑感謝企業願意協力認養地下道清潔維護工作，企業認養未來將成為基隆推動建設的趨勢，目前城隍廟前地下道與候車亭也有企業表達認養意願，希望藉企業展現參與社會事務的責任心，結合民間資源，打造友善共好的城市步行空間。

認養 謝國樑 基隆

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