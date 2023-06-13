迎接端午連假 傳藝體驗蛇尾打卡變蛇仙

國立傳統藝術中心宜蘭園區重現民俗文化，結合創意巧思，端午節連假在園區布置菖蒲艾草束與5毒符，祈求平安健康；今年更首度推出應景的龍舟、粽子圖樣彩噴，防蚊金魚香包、皮革祈福吊飾等手作體驗，還有「蛇尾打卡」裝置，一秒變蛇仙，饒富趣味過端午。

宜蘭傳藝以「藝起慶端午 動手玩體驗」為主題，與台灣布衣、DOZI皮革工作室、老椰子等店家合作推出端午限定體驗，只要在園區消費滿999元，憑發票即可免費擇一兌換「龍舟粽子彩噴」、「防蚊金魚香包」或「皮革祈福吊飾」DIY券，贈送文昌福氣水，適合親子同遊認識端午節習俗。

此外，全聯善美的文化藝術基金會還特別向在地農家訂購菖蒲艾草束，並張貼具有祈求安康意涵的5毒符，重現最傳統的端午民間文化習俗。

6月22日至25日不只有限定4天的宜蘭傳藝端午活動，還有「新竹縣客家武獅文化協會」及世界獅王大賽常勝軍「台灣基隆長興呂師父龍獅團」的客家武獅與醒獅等演出，歡迎民眾感受園區濃濃的端午節氣氛。