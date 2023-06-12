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活動中心屋頂崩塌停工 基市府要求廠商提改善計畫送審

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市民體育活動中心整修工程9日拆除屋頂時，發生崩塌意外，造成1名工人受輕傷。市府今辦會勘，要求廠商30日前提出改善計畫，核准後才可復工。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民體育活動中心整修工程9日拆除屋頂時，發生崩塌意外，造成1名工人受輕傷。市府今辦會勘，要求廠商30日前提出改善計畫，核准後才可復工。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市民體育活動中心整修工程6月9日拆除屋頂時，發生崩塌意外，1名工人輕傷。市府隨即勒令停工，今天會勘，要求廠商30日前提出改善計畫，核准後才可復工。

位在正信路市立田徑場旁的基隆市民體育活動中心，因為屋頂漏水、牆壁斑駁等問題，前市長林右昌任內發包修繕，去年7月間動工。本月9日下午廠商動用2輛吊車，拆除高處照明設備，工人聽見疑似螺栓崩落異響緊急撤離，但在平台下降過程中，工人見屋頂似快崩塌，從平台跳下造成輕傷。

基市府都市發展處建築管理科、基隆市立體育場、台灣省結構工程技師公會和包商，今天到市民體育活動中心會勘後，市府要求廠商30日前提出坍塌的後棟網球中心改善計畫，內容包括事發原因及檢討、未來施工維護措施等，經市府審核通過才准復工。

林柏樹說，至於前棟的公車處辦公大樓，考量人員進出恐有安全疑慮，要求廠商19日前提出人員管制安全計畫，報准同意後才可復工。

體育 基隆 崩塌

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