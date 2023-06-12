蘇花公路和平段驚現74公噸巨石 公路總局清除

受到滯留鋒面影響，花蓮時有短暫強降雨，山區邊坡不穩定，有顆重約74公噸的巨石今天凌晨掉落台9線和平段南下車道，影響行車安全。警方通知公路單位出動機具清除，但道路因巨石砸中受損，現場放置交通錐及爆閃燈警示，南下車道暫時單線通行。

新城警分局表示，今天凌晨1時30分許獲報，秀林鄉和平村台9線147.7公里南下車道有巨大落石，占據車道，嚴重影響行車安全。

和平派出所長王祝光與警員張英展獲報立即前往現場，發現路上有顆巨大的落石，邊坡防護柵欄也斷裂破損，幸好無人車傷亡。不過該巨石單靠2人無法排除，於是通知公路總局第四區養護工程處人員處理。

工務段派遣重型機械到場，卻發現落石過大無法以散裝機移除，只好通知包商以大型吊車及板車將巨石清除，警方則在現場實施交通疏導引導車流，順利清除巨石。不過路面因被巨石砸到凹陷，工作人員暫時放置交通錐及爆閃燈警示。待檢視路面損壞情形再搶修。

新城警分局長吳思翰表示，花蓮時有短暫強降雨，民眾行駛台8線中橫公路、台9線蘇花公路及台9丁線時，請隨時注意路況，若發現路面有落石坍方、土石流或路樹倒塌，勿勉強通行，並聯繫相關單位到場處理。