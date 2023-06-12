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基隆又挖破管線4520戶瓦斯斷氣 下午4時搶修完畢

中央社／ 基隆12日電

基隆市近期發生多次自來水管線遭挖破意外，台電承攬商今天下午在基隆市復興路開挖時不慎挖破瓦斯管線，造成4520戶瓦斯斷氣，現場於下午4時許恢復供氣，所幸無人受傷。

台電基隆區營業處表示，承攬商下午1時6分在基隆市復興路210號前施工埋設人孔，不慎挖破欣隆瓦斯公司所屬管線，導致天然氣外洩，承攬商立即封鎖現場，並通知欣隆瓦斯公司及消防隊到場協助。

欣隆瓦斯公司人員到場，台電基隆區營業處指出，下午1時50分完成瓦斯停氣，下午2時10分排氣完畢，估計約4520用戶瓦斯斷氣，所幸未造成災害，現場於下午4時39分修復完工恢復供氣。

民進黨基隆市立委提名人、基隆市議員張秉鈞表示，基隆市近期已多次發生施工挖破水管意外，今天又挖破瓦斯管，除造成市民權益受損外，更有可能因而發生災害，他除到場關心要求盡快修復避免造成居民困擾及恐慌，也質疑基隆市政府未確實督導，否則怎麼會一再發生類似事件。

台電基隆區營業處電務副處長陳鈞泰向中央社記者表示，承攬商在施工前會先套繪圖資瞭解地下相關管線位置及大概深度，一般開挖後，管線上方會設有警示帶，用來提醒施工人員此處有埋設管線。

陳鈞泰說，承攬商這次雖有套繪圖資，但開挖後並未發現警示帶，因而疏忽挖破瓦斯管線，日後會要求承攬商加強留意，開挖時務必小心謹慎，避免類似事件再度發生。

基隆 台電

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