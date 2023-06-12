端午連假疏運 花蓮警方編排交通崗彈性疏導

端午連假，公路總局預估21至23日進入花蓮縣車流最多，花蓮縣警局將於省道台9線沿線重點路段及瓶頸點、鄉鎮市區重要幹道、觀光景點等編排交通崗彈性疏導，確保交通順暢。

根據交通部公路總局預估，端午4天連假，台9線蘇花路廊21至23日每日平均車流量在1萬3600多輛次，24至25日則是北上車流高峰；南下預估為6月22日上午5時至下午2時，北上為24日中午12時至下午6時，呼籲用路人利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸工具，預期避開壅塞時段開車可節省約40至60分鐘。

花蓮縣警察局今天表示，為維持交通順暢，將依據蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內的智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），隨時掌握進、出花蓮縣境內的車輛數及平均車流時速。

同時利用整合監視器系統CCTV，即時觀測省道台8、台9、台11線及其支線，台14甲線、193縣道及市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路等重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力因應。

另外警察局將與公路總局、警察廣播電台建立通訊群組，即時掌握提供縣內各省道、市區道路最新路況，透過連線警察廣播電台直播，提供用路人知悉。

因應連續假期交通疏運，花蓮縣警察局各分局妥適規劃在鄉、鎮、市區重要幹道、易壅塞路段、各觀光景點等處所，編排交通崗彈性執行交通疏導工作，以確保期間交通順暢。

疏運管制措施方面，端午連假期間22日上午5至下午5時、23日上午7至11時、24日下午2至6時及25日12至晚間8時禁止21噸以上大貨車通行蘇花路廊，同時段開放大客車行駛蘇花改路肩；在北上進入蘇花路廊的崇德國小至太魯閣大橋北端、順安段至北三棧段及北三棧段至北埔段區間將視車流情形實施「號誌調控及截流措施」。