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四接開發與護海公投爭議 一次看懂

中央社／ 台北12日電

台電規劃將協和電廠更新改建2部燃氣機組，研擬在基隆外木山海岸填海造地建設「四接」，環保團體則發起護海公投，拒絕填海造地破壞生態，事件引發政府與環團、前後任地方政府、以及中央與地方政府間爭論。雙方各有論述，立場迥異，究竟爭議為何，中央社整理如下。

什麼是「四接」：

位於基隆市的「協和火力發電廠」燃油機組老舊，其中1、2號機已除役、3、4號機將功成身退，台電估計將出現470萬瓩的電力缺口，因此規劃在原址改建天然氣發電機組，並在當地興建「第四天然氣接收站」，也就是外界俗稱的「四接」作為天然氣氣源，以滿足民眾與產業用電需求。2018年提出的填海造地面積29.25公頃。

協和電廠改天然氣，台電認為有哪些好處：

1.可就近提供基隆穩定電力。2.空污排放會更低。3.保留海扇珊瑚，發展觀光。4.基隆港航道變寬又變長。

環保團體「守護外木山行動小組」為何反對：

1.基隆長期北電南送，已承受空污百年。2.新電廠發電量加大，二氧化碳排放總量更高。3.自然海洋線再破壞，摧毀完整生態體系。4.基隆港內波高增1倍，對商船不安全。5.天然氣儲槽鄰軍港，直接成為軍事目標。6.基隆人值得更好的方案即「再生能源電廠」。

前後任基隆市政府看法：

前市府認為台電既已完成相關環境調查資料，原則同意開發與市府管轄重疊的「基隆市水產動植物保育區」。

現任市府認為，3.0版東移方案填海造地範圍，與市府民國109年受理台電申請2.0版方案已完全不同，廢止同意原則開發保育區公文。

公投為何成為中央與地方爭議：

「守護外木山行動小組」發起地方性「護海公投」，前市府報請中央釋疑，內政部雖認定「非地方自治事項」，但市府發文通知領銜人王醒之補正提案主文及理由後通過，行政院之後予以撤銷。

台電1.0版到3.0版的演變：

台電規劃在基隆港港嘴西側、外木山澳東側填海造地，2018年1.0版方案填海造地範圍趨近於梯形共29.25公頃，2.0版範圍將原先梯形範圍縮小改為三角形的18.6公頃，3.0版範圍與1.0版和2.0版完全不同，東移填地面積為14.5公頃，但無論哪一版本，都在「基隆市水產動植物保育區」內。

3.0版東移方案爭議點各方說法：

基隆市政府表示，經檢視台電「協和發電廠更新改建計畫」3.0版東移方案填海造地範圍，與市府民國109年受理台電申請2.0版方案已完全不同，依行政程序法「行政處分所依據之法規或事實事後發生變更」規定，廢止市府109年9月24日發給台電函文，要求台電重提申請，否則將會對基隆市環境保育、市民安全、港務營運等重大公益產生危害。

台電強調，協和計畫的開發範圍，包括陸域機組區、海域接收站填地區與碼頭迴船池區，並未有所改變。基隆市府已於109年發函同意，填地位置東移且縮小，仍在原來基隆市府同意的開發範圍內。市府以一紙公文廢止同意，重創人民對政府的信賴，將依法提出訴願。

環保署說明，東移方案也在「協和發電廠更新改建計畫」的範圍內，至於東移方案須進行的相關環境調查作業，屬實質審查的範圍，無須重新辦理範疇界定會議，也無違反環評法。未來就算環評通過也不等於一定可以開發，台電公司仍必須取得各相關單位的許可，才能進行實質開發。

爭議事件簿：

1. 2020年9月24日，基隆市政府發函台電，關於協和發電廠更新改建計畫（指2.0版）重疊基隆市政府所轄「基隆市水產動植物保育區」範圍，原則同意開發。

2. 2022年6月1日，時任基隆市議員王醒之等人發起「護海公投」，強調若「四接」填海造地，將活埋7萬4000多株珊瑚。

3. 2022年7月7日，因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，台電提出協和電廠3.0版「四接東移」方案，填海面積從2.0版的18.6公頃，降到14.5公頃。

4. 2023年4月21日，基隆市政府於2023年3月底通過「基隆護海公投」，但行政院認為已違背憲法及中央法規，依法撤銷。

5. 2023年5月25日，行政院環境保護署召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第5次初審會議，守護外木山行動小組闖入，會議因此中斷，原訂6月2日再度召開因故延期。

6. 2023年5月31日，基隆市長謝國樑認為，因台電所提方案已不同，市府廢止2.0版原則同意公文，要求台電重提申請；台電表示，將透過適當管道提出行政救濟。

基隆港 台電 四接

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