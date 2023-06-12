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企業認養愛三路地下道 謝國樑預告城隍廟地下道將跟進

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天舉辦愛三路地下道認養儀式，市長謝國樑（右）致贈感謝狀給和泰環境永續基金會執行長黃海清。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦愛三路地下道認養儀式，市長謝國樑（右）致贈感謝狀給和泰環境永續基金會執行長黃海清。圖／基市府提供

基隆市愛三路、仁二路口地下道去年初完成整修，今年初就出紕漏。市府完成修繕，洽請和泰環境永續基金會協助，今辦認養儀式。基隆市長謝國樑感謝基金會熱心參與社會事務，城隍廟前地下道與候車亭也有企業表達認養意願。

愛三路、仁二路口地下道連結東岸停車場、仁二路公車循環站、吉祥大樓和廟口商圈，是基隆市區使用率最高的地下道。前市長林右昌任內發包裝修，去年初完工後呈現新穎風貌。事隔一年，地下道因排水出問題，從頂板漏水嚴重，影響通行與觀瞻。

謝國樑當時除指示工務處檢修排水管路，已請副市長邱佩琳洽詢民間企業認養，最後與和泰興業（日本大金空調總代理）成立的財團法人和泰環境永續基金會攜手合作，共同提升這座地下道的通行品質。

市府今天舉辦認養儀式，謝國樑與和泰環境永續基金會執行長黃海清、議長童子瑋一起行走地下道，現況與年初漏水場景已如天壤之別。負責牽線的邱佩琳說，政府力量有限，民間資源無窮，導入民間豐沛力量與創意，將使基隆未來會更好。

謝國樑感謝和泰環境永續基金會、大金空調，願意成為市府協力夥伴，認養地下道清潔維護工作。企業認養未來將成為基隆推動建設的趨勢，目前城隍廟前地下道與候車亭也有企業表達認養意願，希望藉由企業積極展現參與社會事務的責任心，結合民間資源，打造友善共好的城市步行空間。

在認養期間，基金會除了自費建構視覺指標系統與觀光導覽資訊外，並負責地下道清潔工作，和市府一同打造友善互助的城市形象。黃海清認為，透過認養地下道讓基金會回饋社會，有助促進環境永續發展，達到企業、市府、民眾三贏目標。

市府工務處與和泰環境永續基金會先前現勘時，發現地下道指標系統不足，基金會主動請設計公司以圖形、顏色、編號、地貼及燈箱等方式，強化指標系統，並融入基隆海洋意象構圖、觀光導覽資訊宣傳，讓地下道繽紛亮麗。

基隆市愛三路地下道今年初因排水出問題，頂板漏水嚴重，影響通行與觀瞻。圖／基市府提供
基隆市愛三路地下道今年初因排水出問題，頂板漏水嚴重，影響通行與觀瞻。圖／基市府提供
基隆市愛三路地下道今年初因排水出問題，頂板漏水嚴重，市府工務處已檢修改善。圖／基市府提供
基隆市愛三路地下道今年初因排水出問題，頂板漏水嚴重，市府工務處已檢修改善。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦愛三路地下道認養儀式，和泰環境永續基金會主動在地下道增設指標系統。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦愛三路地下道認養儀式，和泰環境永續基金會主動在地下道增設指標系統。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦愛三路地下道認養儀式，官民合作打造友善步行空間。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦愛三路地下道認養儀式，官民合作打造友善步行空間。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦愛三路地下道認養儀式，市長謝國樑感謝和泰環境永續基金會熱心參與社會事務，協助市府打造友善步行空間。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦愛三路地下道認養儀式，市長謝國樑感謝和泰環境永續基金會熱心參與社會事務，協助市府打造友善步行空間。圖／基市府提供

認養 謝國樑

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