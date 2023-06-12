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綠島海底明信片頒獎 用旅遊回憶增加地方收入還做國民外交

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
綠島學生的繪畫作品，將製成明信片販售。圖／綠島鄉公所提供
綠島學生的繪畫作品，將製成明信片販售。圖／綠島鄉公所提供

綠島鄉海底明信片繪畫比賽昨頒獎，得獎學生作品將製成明信片販售，販售所得部分回饋學校，作為環境教育經費；但過去1年可賣3萬張、去年因疫情只剩9000張、收入驟減，公所期許今年更多人來綠島，寄海底明信片不只是回憶、也是公益。

綠島鄉5年前在海底11.5米深處，設置「豆丁海馬郵筒」，受熱烈歡迎，公所前年再增設能陸上投遞的尖翅燕魚母子郵筒，讓綠島潛水、戲水遊客寄明信片回家、給友人，作為永恆回憶，公所日前辦明信片繪畫比賽，綠島國小李弘叡、公館國小嚴峻誠、綠島國中楊京澔獲優勝。

綠島鄉長謝賢裕表示，綠島是世界上數一數二精彩潛點，海水清澈、珊瑚種類多，生態豐富，還有全世界最深的海底郵筒，每年都吸引許多遊客到綠島旅遊、潛水，甚至專程來潛水寄明信片。

他說，但他也接到不少人反應，海象不好無法潛水，無法寄明信片，另浮潛或小朋友也沒有郵寄機會，因此公所前年增設2組新母子燕魚郵筒，讓綠島旅遊親子都能寄記念明信片，這次比賽優勝作品，都將作為明信片圖樣。

綠島鄉公所表示，疫情前每年約可售3萬餘張明信片，疫情遊客驟減、明信片賣得更少，去年回溫賣了9000張，每張明信片收入，約2成回饋綠島學校，另內部統計有4成明信片寄到國外，明信片也成為最好的國民外交。

綠島鄉長謝賢裕（右），頒獎表揚明信片繪畫得獎學生。記者卜敏正／翻攝
綠島鄉長謝賢裕（右），頒獎表揚明信片繪畫得獎學生。記者卜敏正／翻攝
綠島學生的繪畫作品，將製成明信片販售。圖／綠島鄉公所提供
綠島學生的繪畫作品，將製成明信片販售。圖／綠島鄉公所提供
綠島鄉長謝賢裕（右），頒獎表揚明信片繪畫得獎學生。記者卜敏正／翻攝
綠島鄉長謝賢裕（右），頒獎表揚明信片繪畫得獎學生。記者卜敏正／翻攝
綠島學生的繪畫作品，將製成明信片販售。圖／綠島鄉公所提供
綠島學生的繪畫作品，將製成明信片販售。圖／綠島鄉公所提供
許多遊客到綠島潛水、寄明信片，作為最棒的旅遊記憶。圖／綠島鄉公所提供
許多遊客到綠島潛水、寄明信片，作為最棒的旅遊記憶。圖／綠島鄉公所提供
許多遊客到綠島潛水、寄明信片，作為最棒的旅遊記憶。圖／綠島鄉公所提供
許多遊客到綠島潛水、寄明信片，作為最棒的旅遊記憶。圖／綠島鄉公所提供

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