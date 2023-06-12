綠島海底明信片頒獎 用旅遊回憶增加地方收入還做國民外交

綠島鄉海底明信片繪畫比賽昨頒獎，得獎學生作品將製成明信片販售，販售所得部分回饋學校，作為環境教育經費；但過去1年可賣3萬張、去年因疫情只剩9000張、收入驟減，公所期許今年更多人來綠島，寄海底明信片不只是回憶、也是公益。

綠島鄉5年前在海底11.5米深處，設置「豆丁海馬郵筒」，受熱烈歡迎，公所前年再增設能陸上投遞的尖翅燕魚母子郵筒，讓綠島潛水、戲水遊客寄明信片回家、給友人，作為永恆回憶，公所日前辦明信片繪畫比賽，綠島國小李弘叡、公館國小嚴峻誠、綠島國中楊京澔獲優勝。

綠島鄉長謝賢裕表示，綠島是世界上數一數二精彩潛點，海水清澈、珊瑚種類多，生態豐富，還有全世界最深的海底郵筒，每年都吸引許多遊客到綠島旅遊、潛水，甚至專程來潛水寄明信片。

他說，但他也接到不少人反應，海象不好無法潛水，無法寄明信片，另浮潛或小朋友也沒有郵寄機會，因此公所前年增設2組新母子燕魚郵筒，讓綠島旅遊親子都能寄記念明信片，這次比賽優勝作品，都將作為明信片圖樣。