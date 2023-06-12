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挖掘在地味覺 「花蓮味醬醬好」獲選名單出爐

中央社／ 花蓮縣12日電
花蓮縣政府辦理「花蓮味醬醬好」徵件活動，吸引近60件風味好醬投件，共20組醬料出線，成為首屆「花蓮味醬醬好」獲獎產品。（花蓮縣政府提供） 中央社
花蓮縣政府辦理「花蓮味醬醬好」徵件活動，吸引近60件風味好醬投件，共20組醬料出線，成為首屆「花蓮味醬醬好」獲獎產品。（花蓮縣政府提供） 中央社

推廣在地好滋味，以在地農特產為主角，花蓮縣政府辦理「花蓮味醬醬好」徵件活動，包括活糙米鹽麴、蕗蕎活味噌、七星潭社區發展協會的海味花生醬等都獲評審團青睞。

以農特產觀察花蓮的風土脈絡，運用醬料探索地方文化的味覺記憶，花蓮縣政府以在地醬料為媒介，引領民眾認識洄瀾日常，感受花蓮美好滋味，因此辦理第1屆「花蓮味醬醬好」徵件活動。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，活動吸引近60件風味好醬投件，10日於知卡宣綠森林親水公園進行風味評選，豐富多元品項不僅翻轉大眾對花蓮醬料的認知外，製醬人的巧思與用心更是驚艷現場評審味蕾，在激烈的風味角逐下，共20組醬料出線，成為首屆「花蓮味醬醬好」獲獎產品。

評比項目區分為料理、沾抹及醃製3大類，針對在地性、風味、食安、市場性等等面向進行評比，為求公平性，採用全程盲測方式進行。評審則邀請榮獲「2022亞太年度名廚」花蓮遠雄悅來大飯店主廚黃琦瑋、榮獲「金帽獎」的主廚林奕成，以及國立花蓮高農食品加工科老師江春梅、花蓮縣政府行研處長吳昆儒、縣府農業處代表等擔任。

獲選產品，包括料理類的醬料組，分別為陽光三葉草生態村的活糙米鹽麴、四季耕讀農園的有機味噌、無思農莊的山苦瓜活味噌，佐料組為無思農莊的蕗蕎活味噌、欣綠農園的丈母娘ㄟ豆乳、富里鄉農會的富麗黑糙米醋。

農業處長陳淑雯說，在花蓮，相同的食物在不同地方開發出新產品，就會產生不同的個性。參賽作品中有融入刺蔥、山蘇、文旦、山苦瓜、樹豆等特色食材，令評審團感到驚艷，不同族群釀製手法，如客家風味、原民風味、潮汕風味等，也能讓更多人認識到花蓮不同的釀造文化。

花蓮 食安

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