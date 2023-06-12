影／卑南米越來越好吃 原因竟和921地震有關？

台東地區農會近年積極行銷卑南米，區農會總幹事李建通透露，近年卑南米越來越好吃的秘密和921地震有關，指地震後山上地形被擾動，造成卑南溪溪水長期混濁，這些混濁泥水中有大量礦物質，讓卑南米長得更好、更營養。

李建通表示，921地震後在中央山脈東部山區產生許多堰塞湖，從此卑南溪水沒有清澈過，從上游紅葉溪下來的總是滾滾黃水，這造就了東部的新濁水溪，這是好東西，讓卑南米有了更好營養補給。

李建通說，這些從山上帶來的混濁泥水，含有豐富礦物質，農民將水導灌入稻田，加上泥水不斷累積愈來愈厚，讓地方稻米品質不斷提升，卑南米這幾年參加競賽，不僅曾拿下全國第二名、第三名，也曾獲得東台灣經典好米。

他說，台東市有50公頃有幾米，區農會佔25公頃，農會輔導農民不僅取得有機認證，也取得生產履歷認證，日前透過民間廠商合作，卑南有機米不僅擁有原營養素，還可以奈米技術，添加一般人需補充營養素，為卑南米行銷注入新力量。